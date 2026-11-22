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O parque temático da Cacau Show, em construção no interior de São Paulo, já tem 60% das atrações em operação de testes e começa a desenhar a reta final para receber visitantes. Com investimento inicial de R$ 2 bilhões, o Cacau Park prepara uma estrutura com mais de 70 atrações, incluindo uma montanha-russa recordista na América Latina e um simulador que promete levar o público a um voo sensorial pelo universo do chocolate.

A previsão é que o empreendimento, localizado em Itu, receba os primeiros visitantes no final de 2027, por meio de uma pré-abertura. A informação foi divulgada pelo fundador da rede, Alê Costa, durante a IAAPA Expo 2026, em Orlando, nos Estados Unidos.

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Segundo o empresário, todos os equipamentos já foram adquiridos. As atrações restantes devem chegar até janeiro de 2027, enquanto a montagem está prevista para ser concluída em junho do mesmo ano. O cronograma, porém, ainda depende do andamento das obras e das condições climáticas.

Simulador terá sete aromas e experiência de voo

Uma das novidades do complexo será o Voo de Tikal, atração imersiva desenvolvida pela empresa taiwanesa Brogent. O equipamento, conhecido como flying theater, vai suspender os visitantes diante de uma tela côncava gigante, criando a sensação de sobrevoar diferentes paisagens.

A experiência será acompanhada por uma plataforma de movimentos sincronizados às imagens, efeitos sonoros e a liberação de sete aromas. A proposta é apresentar a trajetória do cacau, desde as origens do fruto até sua transformação em chocolate.

Instalado na área temática Aventura Mauka, o simulador terá três níveis de embarque e capacidade para 60 pessoas por ciclo. A estimativa é receber até 720 visitantes por hora.

A Brogent é especializada em simuladores de voo e experiências imersivas para parques temáticos. Entre os projetos desenvolvidos pela companhia está o Voletarium, no Europa-Park, na Alemanha, considerado o maior flying theater da Europa.

Outras experiências da empresa incluem o FlyOver Chicago, nos Estados Unidos, e o FlyOver Iceland, na capital islandesa, Reykjavik.

Montanha-russa chega a 120 km/h



Outro destaque do Cacau Park será a Dreams, montanha-russa que promete estabelecer recordes na América Latina como a mais alta e mais rápida de lançamento da região.

O equipamento alcança 55 metros de altura e chega a 120 km/h em apenas cinco segundos, por meio de um sistema de lançamento magnético. O percurso tem aproximadamente um quilômetro, com quatro inversões, curvas, quedas e trechos que provocam a sensação de ausência de peso.

Anteriormente chamada de Ghost Rider, a atração já passou por testes com passageiros e é desenvolvida pela holandesa Vekoma, responsável por montanhas-russas instaladas em parques da Disney, em Orlando.

Durante entrevista, Alê Costa destacou a intenção de colocar o Brasil entre os principais destinos mundiais de parques temáticos.

"Queríamos colocar o Brasil na rota dos grandes parques de diversão. Já temos grandes exemplos, como o Beto Carrero, que tenho muito respeito pela trajetória. Mas vamos colaborar para que o Brasil se consolide ao redor do mundo como um destino importante para parques de diversão", afirmou para a CNN .

Personagens e fábrica de chocolate



Além dos equipamentos radicais e tecnológicos, o empreendimento terá experiências ligadas diretamente à identidade da marca.

Uma delas será a Fábrica de Chocolate, que contará com personagens próprios e animatrônicos, estruturas robotizadas capazes de reproduzir movimentos e expressões. Entre os personagens previstos está Mr. Truffle.

Ao todo, dez grandes animatrônicos estão em desenvolvimento por uma empresa especializada que também fornece equipamentos para parques da região de Orlando.

O projeto será dividido em cinco áreas temáticas, com atrações inspiradas no universo do cacau, experiências interativas e espaços voltados ao público familiar.

Parque terá hotéis e deve gerar 2 mil empregos

O Cacau Park integra um complexo turístico que prevê dois hotéis, com capacidade conjunta de 1.330 quartos, centro de convenções e boulevard com lojas e restaurantes.

A estrutura também contará com 37 pontos de alimentação e bebidas. Além dos produtos tradicionais ligados ao chocolate, o cardápio deverá incluir pratos afetivos da família de Alê Costa, como tostex e os chamados "ovos com bolinhas", preparados com ovo, molho vermelho, ervilhas e orégano.

A expectativa do empreendimento é receber até 50 mil pessoas por dia e alcançar três milhões de visitantes por ano. Na preparação para a abertura, a previsão é contratar aproximadamente 2 mil profissionais, movimentando o mercado de trabalho e a economia da região.

O parque está sendo construído na altura do quilômetro 84 da Rodovia Castelo Branco, em Itu, no interior paulista.

Cacau Park, em Itu - Foto: Divulgação | Cacau Show

Quando começam as vendas dos ingressos?



Até o momento, a direção do Cacau Park não divulgou uma data para o início da comercialização dos ingressos.

A empresa ainda estuda os modelos de venda e confirmou que pretende trabalhar com agências de viagens e operadores turísticos, ampliando os canais de acesso ao empreendimento.

A pré-abertura está prevista para o final de 2027, mas a data exata e as condições de acesso dos visitantes ainda não foram anunciadas.