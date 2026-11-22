Siga o A TARDE no Google

Uma piscina de ondas com 900 mil litros de água, área de 600 m² e investimento superior a R$ 3,5 milhões está prestes a entrar na lista de atrações turísticas do Sul do Brasil. A estrutura, que promete ampliar as opções de lazer durante o verão, tem inauguração prevista para a segunda quinzena de dezembro, em Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul.

A novidade está sendo construída no Complexo Belvedere Mina Park Resort e utilizará um sistema de painéis articulados para produzir ondas artificiais. O projeto foi custeado integralmente com recursos próprios da empresa e faz parte da ampliação do parque aquático.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa da administração é aproveitar a chegada da temporada de verão para atrair mais visitantes, inclusive de cidades do Oeste de Santa Catarina, região próxima ao município gaúcho.

Como vai funcionar a piscina de ondas?

Diferentemente de piscinas convencionais, a nova estrutura contará com uma tecnologia de geração de ondas por meio de painéis articulados, chamados de flaps.

Os equipamentos serão controlados por atuadores hidráulicos, responsáveis por movimentar os painéis e produzir ondas com diferentes características, conforme a configuração do sistema.

A altura máxima das ondas ainda depende dos ajustes e da aceleração do equipamento, segundo explicou o diretor executivo do complexo, Everson Cadena, em entrevista ao ND Mais.

Com aproximadamente 600 m² e capacidade para 900 mil litros, a piscina será integrada às demais estruturas do parque aquático.

“O projeto foi desenvolvido para ampliar o espaço de lazer sem perder a conexão com os demais atrativos do resort, proporcionando uma experiência ainda mais completa aos visitantes”, destacou Cadena.

Parque espera receber 30% mais visitantes



A construção da piscina também tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento do parque aquático. Atualmente, o espaço pode receber aproximadamente 800 pessoas. Com a nova atração, a administração projeta elevar esse limite em cerca de 30%.

O Complexo Belvedere Mina recebe, em média, entre 15 mil e 20 mil visitantes por mês, considerando todos os seus atrativos. Durante o verão, o parque aquático acrescenta aproximadamente 5 mil visitantes mensais a esse movimento.

A expectativa é que a piscina de ondas ajude a aumentar em pelo menos 30% o público do setor.

Durante a execução do projeto, cerca de 20 profissionais estão envolvidos diretamente na construção. A operação da nova estrutura também poderá exigir a ampliação da equipe de funcionários, conforme o crescimento da demanda.

Quanto custa para entrar na piscina de ondas?



Os hóspedes do complexo poderão aproveitar a nova piscina sem pagar uma taxa adicional, seguindo o modelo já adotado nas demais piscinas durante a temporada de verão.

Para quem não estiver hospedado e quiser utilizar a estrutura por meio do sistema Day Use, a previsão de cobrança é de R$ 90 por pessoa após a inauguração, conforme informou o diretor executivo.

Onde fica a nova piscina de ondas?

A atração está sendo construída no Complexo Belvedere Mina Park Resort, em Ametista do Sul, no Norte do Rio Grande do Sul.

O município fica a aproximadamente 94 quilômetros de Chapecó, em Santa Catarina, cidade que conta com aeroporto, e a cerca de 50 quilômetros de Palmitos (SC).

Além do parque aquático, o complexo reúne opções de hospedagem, gastronomia subterrânea e experiências relacionadas às minas de ametista.

Com a ampliação, a administração pretende incentivar os turistas a permanecerem por mais tempo na cidade e conhecerem diferentes atrações da região.