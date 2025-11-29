Conheça cidade brasileira com mais de 50 praias que parou no tempo

Paraty é considerada a 'Veneza do Brasil' - Foto: Divulgação

Em meio à modernização acelerada do litoral brasileiro, um destino em particular parece ter resistido ao tempo. Trata-se de Paraty, no Rio de Janeiro.

As ruas do local mantêm o mesmo traçado de séculos atrás, a arquitetura colonial permanece preservada e o ritmo de vida é tranquilamente nostálgico, lembrando um Brasil antigo onde a tradição e a natureza coexistem em harmonia.

Essa cidade encanta não apenas por sua beleza natural, mas por sua atmosfera histórica.

Cercada por montanhas, mar e Mata Atlântica, ela se destaca por preservar seu patrimônio cultural, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem ao passado, mesmo estando a poucas horas dos maiores centros urbanos do país.

Paraty é a “Veneza Brasileira”

A cidade em questão é Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, a cerca de 250 quilômetros da capital. O município é um charme único, combinando mais de 50 praias e dezenas de ilhas com um centro histórico tombado que mantém a essência dos tempos coloniais.

Ao caminhar pelas ruas de pedras irregulares, o trânsito de veículos é restrito, o que ajuda a preservar o silêncio e o cenário do século XVIII, marcado por casarões coloridos e igrejas antigas.

A cidade foi um importante entreposto comercial, e essa herança do ciclo do ouro é visível em suas construções, cuidadosamente mantidas até hoje.

Paraty é conhecida como a “Veneza brasileira” por um fenômeno singular: em períodos de maré alta, a água do mar invade suavemente as ruas próximas ao cais, misturando arquitetura e natureza em uma paisagem inconfundível.

A cultura caiçara é um pilar da vida local, com restaurantes, ateliês e lojas que valorizam a gastronomia e a produção artesanal. A identidade cultural é reforçada por eventos como a tradicional Festa do Divino e a aclamada Flip (Feira Literária Internacional de Paraty).