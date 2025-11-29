TURISMO
Viajar sem gastar muito? 3 paraísos brasileiros surpreendentemente baratos
Capitais e destinos nordestinos mostram que é possível viver experiências incríveis no Brasil pagando pouco e aproveitando muito
Por Iarla Queiroz
Descobrir o Brasil pode ser muito mais leve para o bolso do que parece. Entre praias de cartão-postal, centros históricos pulsantes e culinárias cheias de identidade, algumas cidades oferecem experiências inesquecíveis com preços amigáveis.
Confira os três destinos perfeitos para quem quer viajar bem, gastar pouco e ainda voltar com a sensação de ter vivido algo único.
João Pessoa: capital tranquila, charmosíssima e com preços que cabem no bolso
João Pessoa, na Paraíba, é aquele tipo de cidade que conquista no primeiro passeio. O clima calmo das praias preservadas contrasta com o movimento cultural do centro histórico, criando um equilíbrio quase poético. Assistir ao pôr do sol na Praia do Jacaré — uma das cenas mais marcantes da cidade — é daqueles momentos que ficam guardados para sempre.
Além do visual, João Pessoa se destaca pela acessibilidade: hospedagens confortáveis, comida boa e atrações culturais que não exigem grandes gastos. Para quem busca uma capital bonita, organizada e barata, ela entra fácil na lista.
Porto de Galinhas: piscinas naturais, boa comida e uma viagem que não pesa no orçamento
Em Pernambuco, Porto de Galinhas vai muito além das fotos cristalinas que circulam nas redes. O destino entrega natureza exuberante, piscinas naturais inesquecíveis e uma vila cheia de aconchego — tudo com opções que atendem tanto quem quer economizar quanto quem prefere mais conforto.
A gastronomia local também é um ponto alto: pratos regionais saborosos, servidos tanto em barraquinhas quanto em restaurantes simples e acolhedores, sempre com preços acessíveis. É aquele tipo de viagem que combina beleza e custo-benefício.
Maceió: praias vibrantes e um roteiro completo para quem gosta de aproveitar cada minuto
A capital de Alagoas é conhecida pelas tonalidades azul-turquesa que se estendem pela orla. Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca formam um trio perfeito para caminhadas, esportes, descanso e aquele banho de mar revigorante — tudo sem encarecer a experiência.
Para quem gosta de explorar tudo que o destino oferece, Maceió reúne atrações imperdíveis, como:
- Passeio até as piscinas naturais de Pajuçara
- Caminhada pela orla da Ponta Verde
- Visita ao Museu Théo Brandão
- Degustação da culinária regional nos mercados populares
É uma cidade com ótimo custo-benefício e muitas possibilidades para quem quer curtir sem estourar o orçamento.
