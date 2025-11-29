Viajar sem gastar muito? 3 paraísos brasileiros surpreendentemente baratos

Porto de Galinhas - PE - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Descobrir o Brasil pode ser muito mais leve para o bolso do que parece. Entre praias de cartão-postal, centros históricos pulsantes e culinárias cheias de identidade, algumas cidades oferecem experiências inesquecíveis com preços amigáveis.

Confira os três destinos perfeitos para quem quer viajar bem, gastar pouco e ainda voltar com a sensação de ter vivido algo único.

João Pessoa: capital tranquila, charmosíssima e com preços que cabem no bolso

João Pessoa, na Paraíba, é aquele tipo de cidade que conquista no primeiro passeio. O clima calmo das praias preservadas contrasta com o movimento cultural do centro histórico, criando um equilíbrio quase poético. Assistir ao pôr do sol na Praia do Jacaré — uma das cenas mais marcantes da cidade — é daqueles momentos que ficam guardados para sempre.

Além do visual, João Pessoa se destaca pela acessibilidade: hospedagens confortáveis, comida boa e atrações culturais que não exigem grandes gastos. Para quem busca uma capital bonita, organizada e barata, ela entra fácil na lista.

Porto de Galinhas: piscinas naturais, boa comida e uma viagem que não pesa no orçamento

Em Pernambuco, Porto de Galinhas vai muito além das fotos cristalinas que circulam nas redes. O destino entrega natureza exuberante, piscinas naturais inesquecíveis e uma vila cheia de aconchego — tudo com opções que atendem tanto quem quer economizar quanto quem prefere mais conforto.

A gastronomia local também é um ponto alto: pratos regionais saborosos, servidos tanto em barraquinhas quanto em restaurantes simples e acolhedores, sempre com preços acessíveis. É aquele tipo de viagem que combina beleza e custo-benefício.

Maceió: praias vibrantes e um roteiro completo para quem gosta de aproveitar cada minuto

A capital de Alagoas é conhecida pelas tonalidades azul-turquesa que se estendem pela orla. Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca formam um trio perfeito para caminhadas, esportes, descanso e aquele banho de mar revigorante — tudo sem encarecer a experiência.

Para quem gosta de explorar tudo que o destino oferece, Maceió reúne atrações imperdíveis, como:

Passeio até as piscinas naturais de Pajuçara

Caminhada pela orla da Ponta Verde

Visita ao Museu Théo Brandão

Degustação da culinária regional nos mercados populares

É uma cidade com ótimo custo-benefício e muitas possibilidades para quem quer curtir sem estourar o orçamento.