Conheça praia na Bahia que está entre as melhores do mundo

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Localizada em Itacaré, no sul da Bahia, a ‘Praia da Engenhoca’ é um refúgio de beleza natural. Famosa por suas excelentes ondas, a praia baiana está entre as melhores do mundo em um ranking internacional.

Conhecida pela tranquilidade e preservação da natureza, o destino ocupa a 77ª posição na lista das 100 melhores praias do mundo. O ranking foi divulgado em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos, comemorado em 8 de junho de 2026.

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Para a praia entrar na lista, foram analisados critérios como preservação ambiental, beleza cênica e a experiência oferecida aos visitantes.

Conheça a Praia da Engenhoca

O acesso à praia é feito por uma trilha de cinco a dez minutos. Durante o percurso, o turista pode ouvir o som de uma cachoeira, que deságua diretamente no mar ao final da trilha.

Caracterizada pelas fortes ondas, a praia é muito frequentada por surfistas, que aproveitam a região para praticar o esporte.

Além disso, o local oferece um ambiente tranquilo, marcado pelo som de pássaros e grilos, além da presença de um pequeno riacho e árvores de grande porte, como jaqueiras.

Ao visitar a Praia da Engenhoca, também é possível conhecer praias vizinhas, como Itacarezinho e Gamboa, que são interligadas por trilhas, ampliando a exploração por outros pontos turísticos de Itacaré.

Bahia coloca duas praias no ranking

A Bahia emplacou duas praias no ranking internacional. Além da Engenhoca, a praia Taipu de Fora, da Península de Maraú, também aparece na lista, na 92ª colocação do ranking internacional.

Ao total, cerca de 11 praias brasileiras estão presentes na lista. Entre elas estão a Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses, na sétima posição, e a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, em décimo lugar.