Lei garante viagens gratuitas para jovens de até 29 anos em 2026

Viajar pelo Brasil sem pagar passagem seguirá sendo uma realidade para milhões de jovens em 2026. Brasileiros de baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos, continuarão tendo acesso ao benefício da Identidade Jovem (ID Jovem), programa do governo federal que garante transporte interestadual gratuito e meia-entrada em eventos culturais e esportivos.

Após alcançar, em 2025, o maior número de beneficiários desde sua criação, o programa chega fortalecido à próxima década, consolidado como uma das principais políticas públicas voltadas à mobilidade e ao acesso à cultura para a juventude brasileira.

Programa completa 10 anos com números históricos

Criado em 2015, o ID Jovem comemorou dez anos de existência no dia 5 de outubro com dados expressivos. Ao longo da última década, quase 7 milhões de identidades foram emitidas, com cerca de 1,4 milhão de jovens ativos atualmente.

O programa está previsto no Estatuto da Juventude e regulamentado pelo Decreto nº 8.537/2015, garantindo respaldo legal para a continuidade do benefício em todo o território nacional.

Passagens gratuitas e desconto garantido

A Identidade Jovem assegura duas vagas gratuitas por veículo em transportes interestaduais, incluindo ônibus, trens e embarcações. Quando essas vagas já estão ocupadas, o jovem ainda tem direito a duas passagens com 50% de desconto sobre o valor da tarifa.

O benefício amplia a mobilidade de jovens que precisam viajar para estudar, trabalhar, visitar familiares ou simplesmente conhecer outras regiões do país.

Meia-entrada em cultura, esporte e lazer

Além do transporte, a ID Jovem garante meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos. O direito vale para cinemas, shows, teatros e partidas esportivas, ampliando o acesso da juventude a atividades culturais que, muitas vezes, são inacessíveis por questões financeiras.

Quem pode emitir a ID Jovem

O programa é voltado a jovens que atendam a critérios específicos. Para ter acesso ao benefício, é necessário:

Ter entre 15 e 29 anos

Possuir renda familiar mensal de até dois salários mínimos

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com dados atualizados nos últimos 24 meses

Não é exigido vínculo estudantil, o que amplia o alcance da política pública entre jovens trabalhadores ou desempregados.

Modernização torna o acesso mais rápido e simples

Nos últimos anos, o ID Jovem passou por mudanças importantes para facilitar o uso do benefício. Entre as principais melhorias estão a ampliação da validade do documento, que passou de seis para 12 meses, e a redução do prazo de atualização cadastral, que caiu de até 45 dias para apenas dois dias úteis.

Outra mudança significativa foi a possibilidade de emissão online de passagens. Entre janeiro e julho de 2025, mais de 80 mil bilhetes foram emitidos por uma única empresa, reflexo da modernização do sistema e da maior adesão ao programa.

Mobilidade como ferramenta de inclusão

Com a manutenção do ID Jovem em 2026, o governo reforça o papel da mobilidade como instrumento de inclusão social. Ao garantir transporte gratuito e acesso à cultura, o programa contribui para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades para jovens de baixa renda em todo o país.