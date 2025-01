Anitta confirma trio sem cordas no Carnaval de Salvador

Anitta confirmou que vai desfilar mais uma vez no circuito Dodô - Foto: Acácia Vieira / Ag. A TARDE

A cantora Anitta revelou, neste sábado, 18, que vai puxar um trio sem cordas no Carnaval de Salvador de 2025 no segundo dia oficial da folia. Ela confirmou que vai desfilar mais uma vez no circuito Dodô (Barra-Ondina), na sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

Leia também:

>> Anitta sobre críticas aos convidados do seu ensaio: “Falta de senso”

>> Ensaios da Anitta: “Muita gente bonita”, diz artista sobre fãs baianos

>> Deu ruim! Fãs massacram convidados do Ensaio da Anitta em Salvador

O anúncio foi feito pela artista antes dela subir no palco do seu tradicional ensaio de verão, que acontece hoje no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.

A funkeira não esconde o seu carinho pela Bahia e por Salvador, onde já puxou trio em outros carnavais. Mais cedo, durante uma coletiva de imprensa, Anitta elogiou os fãs baianos. “Nossa, eu já venho preparada para rir, preparada para curtir, para ver que é muita gente bonita também, eu acho, particularmente aqui”, disse.

Na oportunidade, ela também enalteceu o axé. “O axé mudou a minha vida. Desde a primeira vez que que vim para o carnaval em Salvador abriu a minha mente, abriu o meu mundo, porque eu não conhecia o carnaval dessa maneira. Quando conheci aqui, fiquei maravilhada. Acho uma celebração incrível e estou muito feliz de fazer parte, de alguma forma, disso, se estar aqui no carnaval”, completou.