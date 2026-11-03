Carlinhos Brown anuncia primeira atração da temporada do Sarau

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Carlinhos Brown anunciou a primeira atração convidada da temporada 2026/2027 do Sarau du Brown, que estreia no dia 13 de dezembro, no Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador.

O grupo escolhido para abrir a programação é Os Garotin, trio carioca vencedor do Grammy Latino. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, e uma segunda edição do projeto está confirmada para 10 de janeiro de 2027.

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Formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, o grupo participa pela primeira vez do Sarau du Brown. A apresentação marca o encontro entre o anfitrião do projeto e os artistas, que combinam diferentes referências musicais em uma sonoridade que transita entre a música brasileira e influências internacionais.

Os Garotin abrem temporada de verão do Sarau du Brown

Criado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Os Garotin reúne influências da MPB, do R&B, da soul music e do hip-hop, com um som que evoca as atmosferas dos bailes blacks da década de 1970.

O primeiro lançamento do trio foi o EP Os Garotin Session, de 2023. Em maio de 2024, os artistas lançaram o álbum de estreia, com 12 faixas autorais. O trabalho concorreu em três categorias do Grammy Latino e venceu como Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Em 2026, o grupo lançou o segundo álbum de estúdio, Força da Juventude. A participação no Sarau du Brown representa a primeira apresentação do trio no projeto, que tradicionalmente reúne artistas de diferentes gerações e estilos musicais.

Sarau du Brown movimenta o verão em Salvador

Realizado no Candyall Guetho Square, espaço cultural criado por Carlinhos Brown no bairro do Candeal, o Sarau du Brown surgiu em 2003 com a proposta de celebrar a música, as artes e a cultura afro-brasileira.

Ao longo dos anos, o projeto se consolidou como um dos eventos culturais aguardados do verão baiano, reunindo artistas consagrados e novos talentos em apresentações que combinam percussão, dança, moda e artes visuais.

Como anfitrião, Carlinhos Brown também atua como curador dos encontros, que aproximam ancestralidade e inovação. Entre os nomes que já participaram de edições anteriores estão Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Margareth Menezes, Timbalada, Olodum, BaianaSystem, Banda Mel, Sidney Magal e Márcia Castro.

Sarau du Brown