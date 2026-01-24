Clima de Carnaval: Saulo faz show gratuito em Salvador neste domingo

Apresentação acontece no Jardim dos Namorados, a partir das 15h30 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O público de Salvador terá a chance de curtir um show gratuito de Saulo neste domingo, 25, no Jardim dos Namorados. A apresentação está marcada para começar às 15h30 e promete reunir fãs para uma tarde de celebração ao som de sucessos que marcaram a carreira do cantor e a trajetória da Axé Music.

A apresentação funciona como um aquecimento para o Carnaval, antecipando o clima da tradicional Pipoca de Saulo, conhecida por arrastar multidões durante a folia. No repertório, o artista deve revisitar músicas que se tornaram símbolos da sua história nos palcos.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carnaval de Salvador: saiba como será agenda de shows de Saulo

Além do show deste fim de semana, Saulo já tem presença confirmada no Camarote Salvador em 2026. Ele se apresenta na segunda-feira de Carnaval, no dia 16 de fevereiro.

Antes disso, no sábado, 14, o cantor também fará uma apresentação gratuita no mirante do camarote, voltado para o Circuito Barra-Ondina, levando sua pipoca pelo terceiro ano consecutivo.

Pipoca solidária

Assim como em edições anteriores, o evento deste domingo terá um viés solidário. Parte dos recursos arrecadados será destinada ao Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica referência no atendimento pediátrico na Bahia. O hospital realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos por ano e atua em áreas como cardiologia, oncologia e neurocirurgia.