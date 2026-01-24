Menu
HOME > VERÃO
VERÃO

Clima de Carnaval: Saulo faz show gratuito em Salvador neste domingo

Apresentação antecipa o clima da tradicional pipoca do artista no Carnaval

Luan Julião

Por Luan Julião

24/01/2026 - 15:51 h | Atualizada em 24/01/2026 - 16:13
Apresentação acontece no Jardim dos Namorados, a partir das 15h30
Apresentação acontece no Jardim dos Namorados, a partir das 15h30

O público de Salvador terá a chance de curtir um show gratuito de Saulo neste domingo, 25, no Jardim dos Namorados. A apresentação está marcada para começar às 15h30 e promete reunir fãs para uma tarde de celebração ao som de sucessos que marcaram a carreira do cantor e a trajetória da Axé Music.

A apresentação funciona como um aquecimento para o Carnaval, antecipando o clima da tradicional Pipoca de Saulo, conhecida por arrastar multidões durante a folia. No repertório, o artista deve revisitar músicas que se tornaram símbolos da sua história nos palcos.

Além do show deste fim de semana, Saulo já tem presença confirmada no Camarote Salvador em 2026. Ele se apresenta na segunda-feira de Carnaval, no dia 16 de fevereiro.

Antes disso, no sábado, 14, o cantor também fará uma apresentação gratuita no mirante do camarote, voltado para o Circuito Barra-Ondina, levando sua pipoca pelo terceiro ano consecutivo.

Pipoca solidária

Assim como em edições anteriores, o evento deste domingo terá um viés solidário. Parte dos recursos arrecadados será destinada ao Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica referência no atendimento pediátrico na Bahia. O hospital realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos por ano e atua em áreas como cardiologia, oncologia e neurocirurgia.

