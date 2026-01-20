Dia de Iemanjá: confira eventos imperdíveis para todos os bolsos

Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O verão de Salvador é marcado pelo encontro entre o sagrado e o profano. Após a tradicional Lavagem do Bonfim, no último dia 15, a cidade já entra no clima da festa que celebra Iemanjá. Em 2 de fevereiro, dia da Rainha do Mar, a capital baiana vai além da celebração tradicional no bairro do Rio Vermelho e oferece uma programação diversa, com eventos espalhados por diferentes pontos da cidade.

Entre opções gratuitas e pagas, festas pré-Iemanjá, feijoadas e luaus, Salvador se enche de possibilidades para homenagear a orixá. Separe sua flor branca, escolha roupas em tons de branco e azul e prepare-se para celebrar a Rainha do Mar.

🌊 Festas de Iemanjá

☀️Iemanjá Blue 2026

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: das 10h às 19h

das 10h às 19h Local: Blue Praia – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador)

Blue Praia – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador) Ingressos: R$ 150 (1º lote)

R$ 150 (1º lote) Venda: Ticketmaker

☀️ Dos Mares - Principote

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: das 12h às 20h

das 12h às 20h Local: Principote – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador)

Principote – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador) Ingressos: R$ 500 (1º lote)

☀️ Enxaguada de Yemanjá 2026

Atrações: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santanam, Xanddy, Karinah Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino.

Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santanam, Xanddy, Karinah Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino. Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: 15h

15h Local: Vila Caramuru - Rio Vermelho

Vila Caramuru - Rio Vermelho Ingressos: A partir de R$150

A partir de R$150 Venda: Bilheteria Digital

☀️ YEMANJÁ E SAMBA 2026

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: 14h

14h Local: Estacionamento Villa Forma - Estacionamento

Estacionamento Villa Forma - Estacionamento Ingressos: A partir de R$50

A partir de R$50 Venda: Meu Bilhete

☀️ Iemanjá na Casa Rosa

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: 13h

13h Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Ingressos: A partir de R$150

A partir de R$150 Venda: Sympla

☀️Alvorada de Iemanjá

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: 21h

21h Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Ingressos: R$140

R$140 Venda: Sympla

☀️ FEIJOADA ODOYÁ YEMANJÁ

Data: 01 e 02 de fevereiro

01 e 02 de fevereiro Horário : 16h

: 16h Local: Hotel Mercure - Rio Vermelho

Hotel Mercure - Rio Vermelho Ingressos: A partir de R$80

A partir de R$80 Venda: Sympla

☀️ Luau para Yemanjá

Data : 1 de fevereiro

: 1 de fevereiro Horário : 13h

: 13h Local: Villa da Praia Hotel, Salvador - BA

Villa da Praia Hotel, Salvador - BA Ingressos: R$50

R$50 Venda: Sympla

☀️ Saulo Som e Sol

Data: 1 de fevereiro

Horário: 15h

Local: SHOPPING DA BAHIA- ESTACIONAMENTO E

SHOPPING DA BAHIA- ESTACIONAMENTO E Ingressos: A partir de R$120

A partir de R$120 Venda: Bilheteria Digit al

☀️ Feijoada do Mar

Data: 02 de fevereiro

02 de fevereiro Horário: das 12h às 18h

das 12h às 18h Local: Orí e Megiro – Av. Santa Luzia, 656 – 11/12, Horto Florestal, Salvador

Orí e Megiro – Av. Santa Luzia, 656 – 11/12, Horto Florestal, Salvador Ingressos: R$ 550 por pessoa (com open bar)

R$ 550 por pessoa (com open bar) Venda: reservas pelo telefone/WhatsApp (71) 98890-8357

☀️ 35º Lavagem da Adelba

Atrações: Filhos de Jorge, Jau, Noelson do Cavaco e Pinel e Banda

Data: 1 de fevereiro

1 de fevereiro Local: Adelba

Adelba Ingressos: R$ 90

R$ 90 Vendas: Sympla

☀️ Ensaio de Verão da Timbalada

Data: 1 de fevereiro

Local: Candyall Guetho Square

Candyall Guetho Square Ingressos: A partir deR$250

A partir deR$250 Venda: Bora Tickets

☀️ Ministereo Público celebra Iemanjá

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Local: Praia da Paciência- Rio Vermelho

☀️ PRÉ IEMANJÁ

Data: 1 de fevereiro

1 de fevereiro Horário: a partir das 13h

a partir das 13h Local: Estacionamento da Villa Forma Academia, Salvador

Estacionamento da Villa Forma Academia, Salvador Atrações: Água Fresca, Uel, Pagode do Segredo e Pagodart

Água Fresca, Uel, Pagode do Segredo e Pagodart Ingressos: R$ 40

R$ 40 Venda: Meu Bilhete

☀️ Dois de Fevereiro by Licia Fabio

Data: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Horário: 14h

Local: Restaurante Amado – Av. Lafayete Coutinho, 660 – Comércio

Restaurante Amado – Av. Lafayete Coutinho, 660 – Comércio Vendas: neste link

☀️ Festa de Iemanjá do Canto