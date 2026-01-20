Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAGRADO E PROFANO

Dia de Iemanjá: confira eventos imperdíveis para todos os bolsos

Cidade oferece uma programação diversa em diferentes pontos da capital baiana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/01/2026 - 16:36 h
Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador
Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador -

O verão de Salvador é marcado pelo encontro entre o sagrado e o profano. Após a tradicional Lavagem do Bonfim, no último dia 15, a cidade já entra no clima da festa que celebra Iemanjá. Em 2 de fevereiro, dia da Rainha do Mar, a capital baiana vai além da celebração tradicional no bairro do Rio Vermelho e oferece uma programação diversa, com eventos espalhados por diferentes pontos da cidade.

Entre opções gratuitas e pagas, festas pré-Iemanjá, feijoadas e luaus, Salvador se enche de possibilidades para homenagear a orixá. Separe sua flor branca, escolha roupas em tons de branco e azul e prepare-se para celebrar a Rainha do Mar.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não sabe o que fazer? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos para você aproveitar a data. Confira!

Leia Também:

Festa pré Carnaval de Lauro de Freitas começa hoje; veja programação
Verão aumenta geração de lixo e impacta turismo na Bahia
Verão pede atenção redobrada com tatuagens, alerta especialista

🌊 Festas de Iemanjá

☀️Iemanjá Blue 2026

  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: das 10h às 19h
  • Local: Blue Praia – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador)
  • Ingressos: R$ 150 (1º lote)
  • Venda: Ticketmaker

☀️Dos Mares - Principote

  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: das 12h às 20h
  • Local: Principote – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador)
  • Ingressos: R$ 500 (1º lote)

☀️Enxaguada de Yemanjá 2026

  • Atrações: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santanam, Xanddy, Karinah Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino.
  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: 15h
  • Local: Vila Caramuru - Rio Vermelho
  • Ingressos: A partir de R$150
  • Venda: Bilheteria Digital

☀️ YEMANJÁ E SAMBA 2026

  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: 14h
  • Local: Estacionamento Villa Forma - Estacionamento
  • Ingressos: A partir de R$50
  • Venda: Meu Bilhete

☀️Iemanjá na Casa Rosa

  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: 13h
  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Ingressos: A partir de R$150
  • Venda: Sympla

☀️Alvorada de Iemanjá

  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: 21h
  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Ingressos: R$140
  • Venda: Sympla

☀️ FEIJOADA ODOYÁ YEMANJÁ

  • Data: 01 e 02 de fevereiro
  • Horário: 16h
  • Local: Hotel Mercure - Rio Vermelho
  • Ingressos: A partir de R$80
  • Venda: Sympla

☀️ Luau para Yemanjá

  • Data: 1 de fevereiro
  • Horário: 13h
  • Local: Villa da Praia Hotel, Salvador - BA
  • Ingressos: R$50
  • Venda: Sympla

☀️Saulo Som e Sol

  • Data: 1 de fevereiro
  • Horário: 15h
  • Local: SHOPPING DA BAHIA- ESTACIONAMENTO E
  • Ingressos: A partir de R$120
  • Venda: Bilheteria Digital

☀️ Feijoada do Mar

  • Data: 02 de fevereiro
  • Horário: das 12h às 18h
  • Local: Orí e Megiro – Av. Santa Luzia, 656 – 11/12, Horto Florestal, Salvador
  • Ingressos: R$ 550 por pessoa (com open bar)
  • Venda: reservas pelo telefone/WhatsApp (71) 98890-8357

☀️ 35º Lavagem da Adelba

  • Atrações: Filhos de Jorge, Jau, Noelson do Cavaco e Pinel e Banda
  • Data: 1 de fevereiro
  • Local: Adelba
  • Ingressos: R$ 90
  • Vendas: Sympla

☀️ Ensaio de Verão da Timbalada

  • Data: 1 de fevereiro
  • Local: Candyall Guetho Square
  • Ingressos: A partir deR$250
  • Venda: Bora Tickets

☀️ Ministereo Público celebra Iemanjá

  • Data: 2 de fevereiro
  • Local: Praia da Paciência- Rio Vermelho

☀️ PRÉ IEMANJÁ

  • Data: 1 de fevereiro
  • Horário: a partir das 13h
  • Local: Estacionamento da Villa Forma Academia, Salvador
  • Atrações: Água Fresca, Uel, Pagode do Segredo e Pagodart
  • Ingressos: R$ 40
  • Venda: Meu Bilhete

☀️ Dois de Fevereiro by Licia Fabio

  • Data: 2 de fevereiro
  • Horário: 14h
  • Local: Restaurante Amado – Av. Lafayete Coutinho, 660 – Comércio
  • Vendas: neste link.

☀️ Festa de Iemanjá do Canto

  • Data: 02 de fevereiro
  • Horário: 12h
  • Local: Canto – Rio Vermelho
  • Vendas: neste link.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

2 de fevereiro Dia de Yemanjá Salvador Iemanjá yemanjá

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Saiba as festas de Iemanjá que vão acontecer em Salvador
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x