SAGRADO E PROFANO
Dia de Iemanjá: confira eventos imperdíveis para todos os bolsos
Cidade oferece uma programação diversa em diferentes pontos da capital baiana
O verão de Salvador é marcado pelo encontro entre o sagrado e o profano. Após a tradicional Lavagem do Bonfim, no último dia 15, a cidade já entra no clima da festa que celebra Iemanjá. Em 2 de fevereiro, dia da Rainha do Mar, a capital baiana vai além da celebração tradicional no bairro do Rio Vermelho e oferece uma programação diversa, com eventos espalhados por diferentes pontos da cidade.
Entre opções gratuitas e pagas, festas pré-Iemanjá, feijoadas e luaus, Salvador se enche de possibilidades para homenagear a orixá. Separe sua flor branca, escolha roupas em tons de branco e azul e prepare-se para celebrar a Rainha do Mar.
Ainda não sabe o que fazer? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos para você aproveitar a data. Confira!
🌊 Festas de Iemanjá
☀️Iemanjá Blue 2026
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: das 10h às 19h
- Local: Blue Praia – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador)
- Ingressos: R$ 150 (1º lote)
- Venda: Ticketmaker
☀️Dos Mares - Principote
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: das 12h às 20h
- Local: Principote – Praia do Buracão, Rio Vermelho (Salvador)
- Ingressos: R$ 500 (1º lote)
☀️Enxaguada de Yemanjá 2026
- Atrações: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santanam, Xanddy, Karinah Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino.
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: 15h
- Local: Vila Caramuru - Rio Vermelho
- Ingressos: A partir de R$150
- Venda: Bilheteria Digital
☀️ YEMANJÁ E SAMBA 2026
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: 14h
- Local: Estacionamento Villa Forma - Estacionamento
- Ingressos: A partir de R$50
- Venda: Meu Bilhete
☀️Iemanjá na Casa Rosa
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: 13h
- Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
- Ingressos: A partir de R$150
- Venda: Sympla
☀️Alvorada de Iemanjá
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: 21h
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Ingressos: R$140
- Venda: Sympla
☀️ FEIJOADA ODOYÁ YEMANJÁ
- Data: 01 e 02 de fevereiro
- Horário: 16h
- Local: Hotel Mercure - Rio Vermelho
- Ingressos: A partir de R$80
- Venda: Sympla
☀️ Luau para Yemanjá
- Data: 1 de fevereiro
- Horário: 13h
- Local: Villa da Praia Hotel, Salvador - BA
- Ingressos: R$50
- Venda: Sympla
☀️Saulo Som e Sol
- Data: 1 de fevereiro
- Horário: 15h
- Local: SHOPPING DA BAHIA- ESTACIONAMENTO E
- Ingressos: A partir de R$120
- Venda: Bilheteria Digital
☀️ Feijoada do Mar
- Data: 02 de fevereiro
- Horário: das 12h às 18h
- Local: Orí e Megiro – Av. Santa Luzia, 656 – 11/12, Horto Florestal, Salvador
- Ingressos: R$ 550 por pessoa (com open bar)
- Venda: reservas pelo telefone/WhatsApp (71) 98890-8357
☀️ 35º Lavagem da Adelba
- Atrações: Filhos de Jorge, Jau, Noelson do Cavaco e Pinel e Banda
- Data: 1 de fevereiro
- Local: Adelba
- Ingressos: R$ 90
- Vendas: Sympla
☀️ Ensaio de Verão da Timbalada
- Data: 1 de fevereiro
- Local: Candyall Guetho Square
- Ingressos: A partir deR$250
- Venda: Bora Tickets
☀️ Ministereo Público celebra Iemanjá
- Data: 2 de fevereiro
- Local: Praia da Paciência- Rio Vermelho
☀️ PRÉ IEMANJÁ
- Data: 1 de fevereiro
- Horário: a partir das 13h
- Local: Estacionamento da Villa Forma Academia, Salvador
- Atrações: Água Fresca, Uel, Pagode do Segredo e Pagodart
- Ingressos: R$ 40
- Venda: Meu Bilhete
☀️ Dois de Fevereiro by Licia Fabio
- Data: 2 de fevereiro
- Horário: 14h
- Local: Restaurante Amado – Av. Lafayete Coutinho, 660 – Comércio
- Vendas: neste link.
☀️ Festa de Iemanjá do Canto
- Data: 02 de fevereiro
- Horário: 12h
- Local: Canto – Rio Vermelho
- Vendas: neste link.
