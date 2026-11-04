Vai ter horário de verão em 2026? Saiba o que acontece neste ano

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O horário de verão não será retomado no Brasil em 2026. O Ministério de Minas e Energia (MME) concluiu que não há necessidade de adiantar os relógios durante o período 2026/2027, mantendo a suspensão da medida que está em vigor desde 2019.

A decisão foi baseada em estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), avaliados pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). Segundo o governo, as análises não apontaram benefícios que justifiquem a adoção da mudança nos relógios neste verão.

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A conclusão aparece no relatório de monitoramento da Agenda Estratégica Eletroenergética 2026, publicado em 31 de agosto. Em setembro, o ministério voltou a confirmar o posicionamento em manifestações à imprensa.

Na prática, os brasileiros não precisarão adiantar os relógios em uma hora nos próximos meses. A decisão também vale para os estados que tradicionalmente adotavam o horário de verão.

Por que o horário de verão não volta em 2026?

A possibilidade de retomada da medida chegou a ser incluída oficialmente na agenda do setor elétrico no início de 2026.

Em 11 de fevereiro, durante a 315ª reunião do CMSE, foi aprovada a Agenda Estratégica Eletroenergética 2026. Entre as ações previstas estava uma avaliação sobre a necessidade de implantação do horário de verão no período 2026/2027.

Na ocasião, o documento estabeleceu que novos estudos seriam realizados pelo ONS, considerando as mudanças na composição da matriz elétrica brasileira.

A resposta foi apresentada no relatório de monitoramento do segundo trimestre, que classificou a ação como concluída. O texto afirma que os estudos prospectivos realizados pelo operador e discutidos no âmbito do comitê não indicaram a pertinência da implementação do horário de verão em 2026/2027.

O relatório também destaca que o ministério não considera a mudança dos relógios uma medida estrutural para atender às necessidades de potência do sistema elétrico.

Em nota enviada em 21 de setembro, o MME reforçou que os estudos não apontaram necessidade de adoção da medida para o próximo período seco e de pico de carga.

O que muda para quem mora nos estados que adotavam a medida?



A decisão significa que não haverá alteração nos horários oficiais durante o verão. Voos, compromissos, transmissões e demais atividades continuarão seguindo os fusos horários normalmente utilizados no país.

O horário de verão permanece suspenso desde 2019, quando o governo federal encerrou oficialmente a política por meio do Decreto nº 9.772, de 25 de abril daquele ano.

A norma estabelece, em seu artigo 1º: "Fica encerrada a hora de verão no território nacional".

Antes da suspensão, os relógios eram adiantados em uma hora nos estados participantes, geralmente a partir da meia-noite do primeiro domingo de novembro. O encerramento acontecia à meia-noite do terceiro domingo de fevereiro, com possibilidade de adiamento quando a data coincidia com o Carnaval.

A medida era aplicada nas seguintes localidades:

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

Paraná;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Espírito Santo;

Minas Gerais;

Goiás;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Distrito Federal.

Para que o horário de verão volte a funcionar, será necessário um novo decreto presidencial instituindo a medida. Até o momento, não há publicação de um ato dessa natureza.

Por que o Brasil deixou de adotar o horário de verão?

A suspensão da medida ocorreu após estudos do Ministério de Minas e Energia apontarem que o adiantamento dos relógios havia perdido parte dos benefícios esperados para o setor elétrico.

Segundo a explicação oficial da pasta, análises realizadas em 2019 identificaram que o horário de verão já não apresentava os mesmos resultados na economia de energia e na redução da demanda.

Isso aconteceu, principalmente, por mudanças nos hábitos de consumo da população. Com o aumento do uso de equipamentos para enfrentar as temperaturas elevadas, como aparelhos de ar-condicionado, o período de maior consumo de energia passou a se concentrar na tarde, e não mais no início da noite, como ocorria anteriormente.

Outro fator considerado é a localização geográfica do Brasil. De acordo com o MME, o adiantamento dos relógios apresenta melhores resultados em regiões mais distantes da Linha do Equador, onde a diferença na duração dos dias entre verão e inverno é maior.

Por esse motivo, estados das regiões Norte e Nordeste não integravam a lista de localidades que adotavam a mudança.

A prática começou no Brasil em 3 de outubro de 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio do Decreto nº 20.466. Em 2019, o encerramento da política revogou 25 decretos anteriores que regulamentavam sua aplicação desde a década de 1990.

Horário de verão pode voltar nos próximos anos?

Apesar de descartar a retomada em 2026/2027, o governo não considera a possibilidade de retorno definitivamente encerrada.

O Ministério de Minas e Energia afirma que continuará acompanhando as transformações do setor elétrico, incluindo os efeitos da transição energética e das mudanças climáticas.

A pasta também informou que o CMSE continuará avaliando periodicamente a adoção da política pública, considerando a segurança e a confiabilidade do abastecimento de energia no país.

Em 2024, uma seca severa levou o comitê a recomendar a volta do horário de verão. Naquele momento, a possibilidade foi discutida como uma alternativa para enfrentar as condições do sistema elétrico.

Entretanto, em 16 de outubro daquele ano, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a retomada após uma melhora na situação dos reservatórios.

"Chegamos à conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para este período, para este verão", afirmou o ministro, segundo a Agência Brasil.

Em 2026, o acompanhamento das condições de abastecimento continua. Na reunião de 5 de agosto, o CMSE incluiu uma ação específica relacionada ao El Niño, com foco na garantia do fornecimento de energia diante da previsão de intensificação do fenômeno no segundo semestre.

Mesmo com esse monitoramento, a conclusão dos estudos para o verão 2026/2027 permanece a mesma: não há indicação técnica para recuperar o horário de verão.

Enquanto não houver uma nova decisão oficial, os relógios seguem sem alterações em todo o território nacional.