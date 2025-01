Verão inicia com variação no clima e praias impróprias em Salvador

Praia da Barra é uma das mais visitadas de Salvador - Foto: Ilustrativa

Já é verão no Brasil. E o primeiro final de semana do verão na Bahia será marcado por variações climáticas que vão desde chuvas pontuais até períodos de céu claro, conforme a previsão do tempo divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feir, 20. Além disso, o estado deve registrar temperaturas altas em todas as regiões.

Na capital Salvador, o calor irá predominar, com termômetros marcando de 25°C a 31°C no sábado e de 24°C a 31°C no domingo. Feira de Santana também terá dias quentes, com temperaturas entre 24°C e 32°C no sábado, e de 22°C a 33°C no domingo. Já no extremo Oeste, em cidades como Cocos, as mínimas ficam na casa dos 20°C, com máximas de até 32°C. Para obter a previsão completa do tempo na Bahia, visite o site do Inema.

No sábado, 21, o centro-oeste baiano terá redução no volume e intensidade das chuvas, embora ainda sejam esperados eventos leves nas regiões do Oeste e do São Francisco. Nessas áreas, cidades como Barreiras devem registrar temperaturas entre 21°C e 32°C, enquanto Bom Jesus da Lapa terá mínima de 21°C e máxima de 34°C.

Nas regiões da Chapada Diamantina, Sudoeste, Recôncavo e Sul, o céu permanecerá parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia.

Em Vitória da Conquista, as temperaturas variam entre 19°C e 27°C, enquanto em Ilhéus os termômetros devem marcar entre 22°C e 29°C. No Norte e Nordeste do estado, o tempo será de céu claro, com calor intenso em cidades como Juazeiro, onde as temperaturas vão de 25°C a 36°C.

Já no domingo, 22, a instabilidade atmosférica volta a ganhar força no centro-oeste, trazendo pancadas de chuva de intensidade variada, principalmente na região da divisa com Minas Gerais. Barreiras, por exemplo, terá novamente clima quente, com mínimas de 22°C e máximas de 33°C, mas com possibilidade de chuvas mais fortes.

Nas regiões da Chapada Diamantina, Sudoeste e Sul, o padrão será semelhante ao de sábado, com céu parcialmente nublado e chuvas leves. Em Itaberaba, as temperaturas variam entre 22°C e 34°C, enquanto Teixeira de Freitas deve registrar mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Balneabilidade

Com a chegada do verão, a Bahia se transforma em um dos destinos mais procurados por quem deseja aproveitar o calor e as belezas naturais. Pensando nisso, o Inema divulgou nesta sexta o Boletim de Balneabilidade, informando quais praias do estado estão aptas para o banho de mar neste primeiro final de semana da estação mais quente do ano.

O levantamento é realizado com base na análise microbiológica da bactéria Escherichia coli (E. coli), usada como indicador de contaminação fecal, conforme critérios definidos pela Resolução nº 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Além disso, fatores excepcionais, como derramamento de óleo, extravasamento de esgoto ou surtos de doenças transmitidas pela água, também podem tornar uma praia imprópria.

Embora o verão seja marcado por dias de sol, chuvas ocasionais podem aumentar o risco de contaminação nas praias devido ao arraste de detritos urbanos. Assim, é fundamental que os banhistas estejam atentos ao boletim atualizado para garantir um lazer seguro. Confira abaixo a lista das praias consideradas próprias pelo Inema.

Praias próprias para o banho em Salvador:

Tubarão – Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento

Boa Viagem – Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia.

Canta Galo – Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul.

Marina Contorno – Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado.

Porto da Barra – Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César Zama, junto à escada de acesso a praia.

Farol da Barra – Próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente à Av. Oceânica.

Rio Vermelho – Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. Próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência.

Buracão – Em frente às escadarias de acesso à praia.

Amaralina – No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba.

Amaralina – Em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião.

Pituba – Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba.

Pituba – Próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça (antigo clube Português).

Piatã – Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde.

Placafor – Em frente ao posto Salva Vidas.

Itapuã – Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier.

Itapuã – Em frente à Sereia de Itapuã.

Farol de Itapuã – Em frente à Rua da Música (Rua K).

Stella Mares – Em frente ao Hotel Grande Stella Maris.

Praia do Flamengo – Em frente à barraca Doce Vida.

Praia do Flamengo – Em frente à barraca da Pipa, próximo ao Módulo Policial.

Além da capital, muitas praias do Litoral Norte do estado também apresentam condições ideais para o banho neste final de semana, entre elas estão locais como Arembepe, Guarajuba, Praia do Forte, Imbassaí e Baixio, que oferecem uma excelente alternativa para quem deseja aproveitar o começo do verão em cenários paradisíacos. Para verificar as condições das praias em outras regiões da Bahia, acesse o site do Inema ou utilize o aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para Android e iOS.