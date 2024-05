Filme com Wagner Moura mantém liderança na bilheteria brasileira | A TARDE

O sucesso de “Guerra Civil” continua. Com Wagner Moura no elenco, o filme de Alex Garland produzido pela A24 manteve seu primeiro lugar no ranking de bilheterias do Brasil. O longa fez R$ 4,92 milhões e alcançou R$ 13,73 milhões totais com apenas duas semanas em cartaz.

>>> “Guerra Civil” é um épico visceral que tem muito a dizer

“Godzilla e Kong: O Novo Império” e” Kung Fu Panda 4” continuam em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Ambos os filmes ultrapassaram a marca de R$ 40 milhões.

>>> “Godzilla e Kong: O Novo Império” serve porradaria e repete erros

O quarto lugar continua “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”. A novidade é “Rivais”, filme de Luca Guadagnino com Zendaya, que estreou em quinto, com R$ 1,18 milhões.

>>> Novo “Os Caça-Fantasmas” é uma continuação aquém para a franquia