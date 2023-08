Gratuita, Mostra Ecofalante de Cinema volta à Bahia com 48 filmes

Considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul dedicado a temas socioambientais, a Mostra Ecofalante de Cinema vai voltar à Bahia. A programação gratuita, que conta com a exibição de 48 filmes, acontece nas cidades de Cachoeira e Cruz das Almas, entre os dias 31 de julho e 11 de agosto.

A lista de sessões inclui obras premiadas em festivais nacionais e internacionais, destaques da edição mais recente da Mostra Ecofalante em São Paulo e produções para o público infanto-juvenil.

Em Cachoeira, a Mostra acontece entre os dias 31 de julho e 10 de agosto, com sessões abertas ao público no Cine Theatro Cachoeirano. O filme que abre o evento é “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato, às 19h30 no cinema, também no dia 31 de julho.

Já em Cruz das Almas, as exibições abertas acontecem entre 31 de julho e 11 de agosto no auditório da Biblioteca da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e serão seguidas por debates com docentes da universidade. O filme exibido será o longa-metragem “Lavra”, de Lucas Bambozzi, que investiga as consequências do maior crime ambiental do Brasil.

A mostra terá também, sessões para estudantes do ensino fundamental I e II da rede pública municipal, que, em Cachoeira, acontecem no Auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da UFRB e no Cine Theatro Cachoeirano. Em Cruz das Almas, elas serão no auditório da Biblioteca Municipal Carmelito Barbosa Alves e no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP).

Destaques do evento

A programação da Mostra Ecofalante no Recôncavo da Bahia inclui três filmes que estreou em todo o mundo durante a 12ª edição do festival, realizada em São Paulo no mês de junho. “Escute: A Terra foi Rasgada”, de Cassandra Mello e Fred Rahal Mauro, retrata uma aliança histórica entre três povos indígenas em defesa de seus territórios.

“Cinzas da Floresta”, de André D'Elia, mostra a importância das brigadas voluntárias de combate a incêndios florestais no Brasil no contexto de mudanças climáticas e descontrole dos incêndios na Amazônia. Já “Parceiros da Floresta”, de Fred Rahal Mauro, traz uma nova visão de economia florestal sustentável e inclusiva como estratégia para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Serviços Mostra Ecofalante de Cinema – Bahia 2023 Programação gratuita Cachoeira – 31 de julho a 10 de agosto

Cruz das Almas – 31 de julho a 11 de agosto Locais de exibição: Cachoeira - Cine Theatro Cachoeirano (Praça Teixeira de Freitas - 02) / Auditório do CAHL/UFRB (R. Mestro Irineu Sacramento, S/n - Centro) Cruz das Almas - Biblioteca Municipal Carmelito Barbosa Alves (102, R. Trinta e Um de Março, 56) / Biblioteca Central da UFRB (Rua Rui Barbosa, 710, Centro) Mais informações: site