Fãs protestam contra passagem relâmpago de Davi: "atarefado" | A TARDE

De comemoração a bronca! A passagem relâmpago de Davi Brito pelo aeroporto de Salvador não foi bem recebida pelos fãs. Após mais de 100 dias longe de casa, o campeão do BBB 24 desembarcou na capital baiana e foi embora rapidamente.

A falta de contato gerou protestos de alguns fãs, que pediram, aos gritos, por respeito. Vestida com um jaleco, uma das líderes da torcida “Trator” criticou a falta de atenção do brother. “Não teve estrutura, nós não conseguimos chegar perto deles. A gente vai para a rede social”, esbravejou.

Mas a revolta não foi somente o sentimento que ficou. Moradora de Cajazeiras, Isabela Costa Suzart disse que chegou às 17h ao aeroporto para recepcionar Davi.

“Eu sou mãe de um adolescente também de 21 anos de idade. E por minha mãe, que assistia tanto o Big Brother, eu realmente venho acompanhando alguns realities, mas esse aí realmente eu até comprei um aparelho para ver em 24 horas em tempo real, nos meus intervalos, no horário de trabalho e no momento às madrugadas, de noite, pela manhã, antes de sair para trabalhar. E os finais de semana, assim, super intenso. Foi muito importante a chegada dele aqui, o calor da Bahia, porém a gente não teve como tirar foto, ficar um tempo com ele. Foi pouco tempo, a gente esperava mais”, lamentou.

Ela, no entanto, diz não ter perdido as esperanças em vê-lo na festa programada para este domingo, 21, na Pronaica. “Eu vou tentar ver se eu consigo ir amanhã e curtir mais um pouco em Cajazeira a partir das 16h. Eu estava, nesse instante, explicando a algumas pessoas, não importa apenas ganhar, ganhar é importante, a representatividade é importante, é um homem negro que fala em nome de toda a Bahia nesse momento, mas apagar essa história eu acho que não é interessante pra nenhum de nós. Então eu acho que qual é a forma da gente manter David no topo? Divulgar o trabalho dele, dar like quando ele mostrar algo, publicar algo, então acho que é isso que a gente deve fazer e levar ele até nas escolas, nas comunidades, mostrando que existe um caminho e um sonho a percorrer, melhor do que caminhos tortos”, afirmou.

Veja o vídeo





Dara Medeiros | Ag. A TARDE