Luana Piovani sobre assédio na Globo: 'pediu para sentar no colo dele' | A TARDE

A atriz Luana Piovani disse que sofreu não teve um tratamento respeitoso durante o tempo de trabalho na Globo, aos 16 anos, na minissérie Sex Appeal, em 1993. Por causa do episódio, ela disse que chegou a mandar a emissora para a "merda". Ela ainda revelou um episódio de assédio.

"Comecei a trabalhar como modelo aos 14 [anos], com 15 fui para o Japão, com 16 virei protagonista na Globo, na minissérie Sex Appeal, me traumatizei, mandei todo mundo à merda, inclusive, a Globo, voltei para São Paulo", disse a atriz em participação no PodDelas, da última quinta-feira, 22.

Ainda durante participação no podcast, Luana Piovani revelou que foi vítima de assédio no ambiente de trabalho, quando tinha 21 anos. Um diretor pediu para ela sentar no colo dele, mas ela não aceitou. Ele tinha 80 anos. Ela acredita que isso causou a sua saída do elenco da novela Anjo Mau (1997).