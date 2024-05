Prima de Davi é chamada de "macaca" e dispara: "Fogo nos racistas" | A TARDE

A prima de Davi denunciou que sofreu um ataque de injúria racial nas redes sociais. Joyce Brito, que integra a equipe do campeão do BBB 24, publicou o print da mensagem enviada para seu Instagram, na qual uma internauta a chama de "macaca".

Antes de atacar a prima de Davi, a internauta, que se identifica como Thais Rodrigues, insinuou que Joyce Brito está vivendo apoiada em outras pessoas. "Você vive na aba dos outros, né?", declarou a mulher ao receber uma resposta firme da vítima contra as mensagens de ódio.

Em seguida, a internauta desdenha e ataca a prima de Davi. "Você não vai longe. Macaca sem brilho", escreveu a mulher, que foi respondida com a expressão: "Fogo no racista". Por fim, Joyce Brito ainda relatou para os seguidores que, após o ataque, a mulher mudou o nome no perfil para não ser encontrada.

A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, entrou em contato com Joyce Brito para saber se ela adotará medidas judiciais contra o ataque de injúria racial. Contudo, até o fechamento desta matéria, a prima de Davi não havia respondido à nossa mensagem.

Confira o print do ataque