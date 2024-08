Saiba o que é aneurisma, doença que acomete apresentador Otaviano Costa

Otaviano contou que sentia uma dor perto do peito - Foto: Reprodução | Instagram

O apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, após ser diagnosticado com Aneurisma da Aorta Ascendente Torácica há um mês. No vídeo, publicado nesta segunda-feira, 22, Otaviano contou que sentia uma dor perto do peito, mas não deu muita importância. No entanto, após fazer uma consulta com um cardiologista e ser submetido a um ecocardiograma, a doença foi descoberta.

Ele detalhou que fez a consulta no dia 6 de junho, quando foi submetido ao exame. “Ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu estava com Aneurisma da Aorta Ascendente Torácica num nível muito perigoso”, alertou. Acrescentou ainda que não apresentava sinais de que estaria doente. “Poderia a qualquer momento ter o rompimento da minha aorta e ser irreversível”, afirmou.

Leia também

>>>Motorista Uber ganha carro de luxo 0 km de cliente em Salvador

>>>Suárez comenta foto Lucho Rodríguez após estreia pelo Bahia: "Desfrute"

>>>"Estou pronto", diz namorado de Bruna Marquezine sobre paternidade

Entenda como funciona a doença

Ao portal Itatiaia, o médico cardiologista Augusto Vilela, detalhou a respeito da doença. “A válvula aórtica bicúspide é uma anomalia congênita em que a válvula aórtica, que normalmente tem três folhetos (ou cúspides), possui apenas dois. Isso pode levar a uma série de complicações ao longo da vida, incluindo estenose (estreitamento da válvula) e insuficiência (vazamento da válvula)”, pontuou o especialista.

“No entanto, com o tempo, podem desenvolver sintomas como falta de ar, dor no peito, fadiga e palpitações. As complicações incluem estenose aórtica, insuficiência aórtica e um maior risco de endocardite infecciosa. Além disso, esta condição está frequentemente associada ao desenvolvimento de aneurismas da aorta ascendente”, acrescentou.

Sobre o aneurisma de aorta torácica, ele pontua: “Um aneurisma de aorta torácica é uma dilatação anormal da aorta, a maior artéria do corpo, que passa pelo tórax. A dilatação enfraquece a parede da aorta, aumentando o risco de ruptura, o que pode ser fatal. Aneurismas são frequentemente assintomáticos até atingirem um tamanho crítico ou se romperem”.

O cardiologista explicou sobre o procedimento a que o apresentador foi submetido. “Esse procedimento envolve a remoção da válvula aórtica defeituosa e sua substituição por uma válvula artificial ou biológica. Além disso, o segmento dilatado da aorta é substituído por um enxerto sintético para prevenir a ruptura”, disse.

Segundo o médico, a cirurgia “pode prevenir a ruptura da aorta e melhorar significativamente a qualidade de vida e a expectativa de vida do paciente”.