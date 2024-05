Vídeo: admiradores de Davi passam mal em espera no aeroporto | A TARDE

Alguns fãs que estavam no aguardo da chegada do vencedor do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, neste sábado, 20, no Aeroporto de Salvador, acabaram passando mal.

Com o desembarque do ex-brother, milhares de admiradores marcaram presença no local, esperando ansiosamente por sua chegada.

Davi, que chegou na capital baiana por volta das 18h, foi recepcionado por vários fãs. Na saída do aeroporto, ele abraçou alguns. agradeceu pelo carinho, mas saiu rapidamente. A falta de contato gerou protestos de alguns fãs, que pediram por respeito.

O morador de Cajazeiras conquistou o público no maior reality show do Brasil e levou o prêmio de quase R$ 3 milhões na última terça-feira, 16.

Confira:





Ag. A TARDE