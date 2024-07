Vídeo: Após 2 anos, Simaria divide palco com Simone e surpreende fãs

Simone e Simaria cantaram juntas em Goiânia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Simone Mendes surpreendeu os fãs na noite de sábado, 6, com a participação da sua irmã Simara, com quem formou uma dupla desde 2012, mas iniciaram a vida artística no Forró do Muído. O encontro acontece após dois anos de separação das irmãs como artistas.

Ao entrar no palco, Simaria foi ovacionada pelo público com gritos e aplausos calorosos. Na ocasião, as irmãs relembraram os tempos da dupla na música "Meu violão e o nosso cachorro", durante apresentação na turnê "Jorge e Mateus Único", em Goiânia (GO).

Apesar de evitar falar sobre a irmã em entrevistas e no palco, Simone sempre enfatizou que o amor entre as duas permanece forte, mesmo após o fim da parceria profissional. Simaria era a responsável pela administração da carreira de sucesso da dupla.



A reunião das irmãs no palco em Goiânia reacendeu a esperança dos fãs por um possível retorno da dupla Simone e Simaria. No entanto, ambas seguem em projetos solo e ainda não há confirmações oficiais sobre um futuro reencontro musical.