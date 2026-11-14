17º Fórum de Sustentabilidade da ADEMI-BA debateu os caminhos da construção off-site

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Com o tema “Industrialização e Construção Off-Site sob a Ótica da Sustentabilidade”, o 17º Fórum de Sustentabilidade da Ademi-BA reuniu na última quinta-feira (12) representantes da indústria, do mercado imobiliário, do poder público e da academia para discutir como novas formas de produzir e construir podem contribuir para um setor mais eficiente, competitivo e comprometido com o desenvolvimento das cidades. O encontro aconteceu no Teatro Sesc Casa do Comércio.

“Uma entidade representativa não deve apenas acompanhar as transformações. Ela precisa provocá-las, olhar para o futuro, identificar desafios, aproximar diferentes setores da sociedade e abrir espaço para conversas que nem sempre são simples, mas que são sempre necessárias”, diz Cláudio Cunha, Presidente da Ademi-BA.

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“Este tema não foi escolhido. Ele se escolheu”, afirmou Eduardo Villa Nova, diretor de Assuntos Ambientais e Gestão Sustentável da Ademi-BA.

"A industrialização vem se impondo como uma direção paraosetor,diante de um cenário marcado por custos crescentes da mão de obra, juros elevados, dificuldades paraatrair jovens profissionais epela necessidade de reduzir prazos e otimizar recursos".

*Cláudio Cunha é presidente da ADEMI-BA