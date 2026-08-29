Quando os filhos saem, a casa também muda

Durante muitos anos, a casa cresce junto com a família. Ganha quartos, armários, objetos, fotografias, áreas para receber amigos dos filhos e espaços pensados para uma rotina que parece permanente enquanto está sendo vivida.

Até que os filhos crescem, seguem seus próprios caminhos e uma transformação silenciosa acontece: a casa continua do mesmo tamanho, mas a vida dentro dela já não é a mesma.

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É o chamado ninho vazio, expressão utilizada para descrever a fase posterior à saída dos filhos da casa dos pais. Para algumas pessoas, a transição pode trazer sentimentos de perda, solidão e necessidade de redefinição de papéis; para outras, representa alívio de responsabilidades, maior liberdade e abertura para novos interesses. Em muitos casos, as duas sensações convivem.

A casa que guarda a memória de uma etapa que terminou passa, então, a provocar uma pergunta bastante concreta: este imóvel ainda combina com a vida que queremos viver agora?

A questão ganha relevância diante das transformações demográficas brasileiras. O Censo 2022 mostra que a população com 65 anos ou mais chegou a 22,2 milhões de pessoas, ou 10,9% dos brasileiros, um crescimento de 57,4% em apenas 12 anos.

Entre responsáveis por domicílios com 60 anos ou mais, 28,7% vivem em unidades domésticas unipessoais. É um retrato de uma sociedade que envelhece e, ao mesmo tempo, passa por mudanças profundas na configuração das famílias e das moradias.

Essa transformação começa a produzir uma nova lógica de consumo imobiliário. Depois de décadas em que o imóvel ideal esteve associado à expansão da família — mais quartos, mais área, mais espaço para os filhos —, chega uma etapa em que qualidade deixa de ser necessariamente sinônimo de tamanho.

Manutenção mais simples, segurança, boa localização, eficiência energética, acessibilidade, tecnologia, serviços e espaços destinados à saúde, convivência e bem-estar passam a ser o ideal. Não se trata apenas de morar em menos metros quadrados, mas de fazer com que cada metro quadrado entregue mais qualidade de vida.

É o movimento conhecido internacionalmente como downsizing, que está longe de significar perda de padrão. Uma pesquisa sobre utilização da moradia realizada na Suíça mostrou, por exemplo, que 26% dos entrevistados consideravam sua residência grande demais e que 38% tinham mais de dois cômodos de que já não necessitavam.

No Brasil, segundo o IBGE, 84,4% das pessoas com 70 anos ou mais vivem em imóveis próprios já quitados, herdados ou recebidos. É uma condição que pode proporcionar a parte desse público liberdade para trocar uma residência construída para outra etapa da vida por um imóvel mais adequado à atual. A troca de imóvel, portanto, pode fazer parte de uma reorganização mais ampla da vida e do patrimônio.

Nesse contexto, um apartamento mais compacto pode vir acompanhado de uma estrutura coletiva muito mais ampla: academia, piscina, áreas verdes, espaços de convivência, ambientes para receber familiares e amigos, serviços compartilhados, soluções de automação e segurança. A metragem diminui; as possibilidades de uso do empreendimento aumentam.

Há ainda uma mudança simbólica importante. Durante muito tempo, permanecer na grande casa da família foi associado à ideia de conquista e estabilidade. A longevidade e os novos comportamentos começam a inverter essa percepção. Simplificar pode significar escolher melhor.

Ter menos espaço para administrar pode significar mais tempo disponível. E morar perto do que importa — serviços, saúde, lazer, cultura, natureza e pessoas — pode representar um luxo contemporâneo.

A saída dos filhos é um dos acontecimentos capazes de redefinir necessidades habitacionais e inaugurar um novo ciclo de consumo. E talvez esteja aí uma das mudanças mais interessantes da longevidade contemporânea. O ninho pode ficar vazio, mas a vida não. Ela apenas muda de configuração. E, quando isso acontece, morar bem também ganha um novo significado.

*Cláudio Cunha é presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA).