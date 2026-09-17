3ª edição da 'Festinha Massa' terá Lutte e Faustão no Clube Espanhol

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O Clube Espanhol, em Salvador, recebe a 3ª edição da 'Festinha Massa', no dia 3 de outubro de 2026, a partir das 16h. O evento cultural aposta em formato ao ar livre, com proposta de experiência pé na areia e acompanhamento do pôr do sol.

3ª edição Fetinha Massa - Foto: Letícia Vasconcelos

A programação musical conta com shows dos artistas Lutte e Faustão. A organização do evento confirma encontros musicais entre as atrações principais e um convidado surpresa, cujo nome será divulgado pela produção antes da data da festa.

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Nas edições anteriores, o projeto realizou apresentações em espaços de Salvador. A primeira ocorreu no próprio Clube Espanhol em 2025, com a participação de Márcio Melo.

A segunda edição aconteceu em janeiro de 2026 na Chácara Baluarte, com as bandas Diamba e Superfly.

A realização da terceira edição é do Grupo Notável, com patrocínio da marca Coca-Cola e apoio institucional da Prefeitura de Salvador. O planejamento do espaço prioriza a circulação do público e a integração com o cenário natural do local.

Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra na plataforma digital Ticket Maker.

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