TEATRO
Humorista volta à Bahia com espetáculo solo antes de estreia no cinema
Maurício Ramos apresenta “Ramos com Tudo” em Salvador antes de chegar às telas
O comediante, ator e roteirista baiano Maurício Ramos retorna à Bahia em setembro para uma mini turnê do espetáculo “Ramos com Tudo”.
O solo de comédia passa por Vilas do Atlântico, Cajazeiras e Salvador, antes de o artista estrear no cinema em 2027 com Amor de Carnaval, produção distribuída pela Paris Filmes.
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Humor com identidade baiana
Em “Ramos com Tudo”, Maurício transforma experiências pessoais e situações do cotidiano em material para um espetáculo que reúne stand-up comedy, esquetes, personagens, imitações e crítica social.
A apresentação aborda temas como baianidades, família, paternidade, envelhecimento, vida adulta e crises existenciais. A proposta é explorar as contradições do cotidiano a partir do olhar de um artista que nasceu na Bahia e atualmente vive em São Paulo.
O espetáculo também representa um reencontro com diferentes momentos da trajetória de Maurício nos palcos. Em 2015, seu primeiro solo, “Mau Humor – A Comédia Diária”, foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro.
Do audiovisual ao cinema
A carreira de Maurício Ramos passa por diferentes áreas da produção artística e da comunicação, incluindo teatro, televisão, rádio, cinema e publicidade.
O artista participou de produções como A Boa Vizinhança, da Globo Filmes, e Perícia Lab, do AXN, além de trabalhos na TV Cultura e na TV Brasil. Em 2027, ele estará em Amor de Carnaval, filme distribuído pela Paris Filmes que marca sua estreia no cinema.
Maurício é ainda autor, roteirista e ator da série A Música da Minha Vida, exibida pela TV Cultura e TV Brasil. Também criou e apresentou a websérie documental Essa Não te Contara”, contemplada pelo Edital Aldir Blanc II, e é host do podcast Combate ao Racismo, do Governo da Bahia.
No teatro, além de Mau Humor – A Comédia Diária, recebeu o Prêmio Nacional Maio Amarelo, do Detran-BA, pelo personagem autoral Dona Morte.
Ramos com Tudo – Stand-up Comedy | Maurício Ramos
18 de setembro – 20h
- Teatro de Bolso – Vilas do Atlântico/BA
19 de setembro – 19h
- Teatro Boca de Brasa – Cajazeiras/BA
27 de setembro – 19h
- Rio Vermelho – Salvador/BA