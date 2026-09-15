Livro de Luiz Marfuz mistura humor e espiritualidade em contos

O dramaturgo, encenador, pesquisador e professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Luiz Marfuz lança, no dia 23 de setembro, o livro “Ratoeira Perfumada”, sua primeira obra de prosa de ficção. O evento será realizado no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em Salvador.

Publicada pela Editora Patuá, a obra reúne contos em que situações aparentemente comuns conduzem os personagens a acontecimentos inesperados. As histórias exploram contradições, desejos, medos e descobertas, a partir da provocação de que toda busca pode esconder uma armadilha.

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O livro chega ao público no mesmo ano em que Marfuz completa 50 anos de dedicação ao teatro. A passagem para a ficção, segundo o autor, ocorreu por uma coincidência de agendas.

A publicação estava prevista para 2024, período em que ele começou a escrever uma peça sobre Padre Pinto, montada em 2025 com atores e atrizes do Teatro Oficina.

“Não à toa, dois contos têm religiosos como personagens: ‘Serpente na cabeça’ e ‘Ataque dos pombos’”, conta.

Contos transitam entre o real e o insólito

Em “Ratoeira Perfumada”, um professor é levado ao reino dos mortos do Egito Antigo; um viajante se perde entre as ruínas de Machu Picchu e os labirintos da própria mente; um questionário on-line provoca reviravoltas na sexualidade de um rapaz; e um padre desesperado busca respostas com uma jovem yalorixá.

Mistério, espiritualidade, erotismo, humor e estranhamento atravessam as narrativas. O insólito aparece como uma forma de iluminar situações concretas por perspectivas inesperadas, sem se afastar dos conflitos humanos.

“Embora haja esse percurso exploratório de múltiplas linguagens, talvez o aspecto da busca, das armadilhas do autoengano, é o que mais me interessa. Essa ideia de que você nem sempre encontra o que está procurando, mas uma outra coisa que ainda não sabe, por vezes desembocar num lugar desconhecido, ou improvável, e ter de lidar com uma realidade que desconhece”, explica Marfuz.

Para o autor, a combinação entre fascínio e medo está no centro das descobertas. O humor e a autoironia também aparecem como recursos para tratar de temas delicados sem submetê-los a uma leitura exclusivamente trágica.

“As personagens não são um modelo moral, quando muito uma parte do que reconhecemos em nós. Todos falhamos. É o que Samuel Beckett, eterna fonte de inspiração, nos ensina”, afirma.

Trajetória no teatro e na pesquisa

A estreia de Marfuz na prosa ficcional amplia uma trajetória construída entre o palco, a pesquisa e a reflexão sobre a cultura. Ele é autor dos livros “Beckett e a implosão da cena”, publicado pela Editora Perspectiva, e “Dramaturgia do acontecimento no telejornal”, pela Edufba.

Também assina, ao lado de Raimundo Matos de Leão, o livro “Harildo Déda: a matéria dos sonhos”. Entre seus trabalhos dramatúrgicos estão “Traga-me a cabeça de Lima Barreto!” e “Cuida Bem de Mim”, em coautoria com Filinto Coelho.

“Ratoeira Perfumada” já foi apresentada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Para o crítico teatral e professor de Teoria da Literatura da UFBA Rodrigo Nascimento, os contos realizam uma “difícil alquimia das desilusões”, usando o humor para suspender certezas e observar o desmoronamento dos próprios mitos.