Entre humor e realidade 'barioca' reúne memórias em coletânea

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​Nascido na Bahia e radicado no Rio de Janeiro há décadas, o jornalista José Fonseca Filho se define como um autêntico "barioca". É do choque de costumes e do olhar atento à vida urbana que nasce Fiscal de Praia, obra que mistura humor, realidade e ficção para compor uma crítica bem-humorada sobre a evolução da sociedade contemporânea.

O livro, composto por crônicas, sátiras e poemas, está disponível na plataforma Amazon. Na publicação, o autor transforma episódios cotidianos em material literário, tomando fatos reais como ponto de partida para a invenção poética e sarcástica.

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"A partir de histórias reais eu crio novas histórias, sempre com leveza e humor", revela o escritor.

Em uma das passagens, Fonseca ironiza as transformações do mundo moderno ao fantasiar que as antigas gravatas coloridas seriam convertidas por uma costureira em biquínis de seda pura — uma moda retratada por ele como "fadada ao sucesso".

Homenagens e memórias

​Além da verve cômica, a obra dedica páginas à memória afetiva e ao meio jornalístico. Um dos capítulos homenageia o fotojornalista brasileiro Orlando Brito, morto recentemente.

Definido pelo autor como o "poeta da imagem", Brito é retratado sob uma perspectiva íntima de amizade e admiração profissional.

​A bagagem acumulada durante os anos de exercício da imprensa serve como combustível principal para a narrativa.

Experiências vividas nos bastidores da notícia foram lapidadas pelo olhar de Fonseca, transformando episódios reais em contos e crônicas que navegam entre a crítica social e a pura fantasia.