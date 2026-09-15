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SALVADOR

Bailarina Mirela França apresenta solo inspirado em Nêgo Bispo

Espetáculo será apresentado no dia 17 de setembro, na Casa Rosa

Isabela Cardoso
Por
Bailarina Mirela França
Bailarina Mirela França - Foto: Divulgação

A bailarina Mirela França apresenta, no dia 17 de setembro, às 20h, o espetáculo “(em) carne viva”, no Teatro Cambará da Casa Rosa, em Salvador. Primeiro solo da artista potiguar radicada na Bahia, a obra combina dança e palestra-performance a partir do pensamento contracolonial de Nêgo Bispo.

Idealizado, dirigido e interpretado por Mirela, o espetáculo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança da Universidade Federal da Bahia (PRODAN/UFBA).

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A montagem tem colaboração das artistas baianas Milena Pitombo, responsável pela iluminação, e Andrea Martins, que assina a trilha sonora.

“Na universidade, onde, via de regra, a teoria é mais valorizada do que a prática, Nêgo Bispo me ajuda a pavimentar um caminho em que a dança, enquanto saber encarnado, se apresenta como principal linguagem de um trabalho acadêmico de uma pessoa como eu, que tem a vida profissional marcada pela prática da dança", explica Mirela.

Dança, migração e imaginário brasileiro

Em cena, a bailarina questiona sua formação predominante em balé clássico e utiliza experiências autobiográficas para abordar aspectos do imaginário brasileiro. A artista ironiza estereótipos e ressignifica comentários que marcaram seu percurso artístico por cinco estados de três diferentes regiões do país.

A obra também parte da experiência de Mirela como artista nordestina migrante. O processo dialoga com a reflexão de Nêgo Bispo sobre o colonialismo e as relações de submissão entre diferentes regiões brasileiras.

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“Eu sou uma artista da dança nordestina migrante e ele [Nêgo Bispo] fala, por exemplo, que, além do colonialismo universal, existe um colonialismo de submissão que, segundo ele, marca a relação subserviente que o Nordeste institucionalizado possui com o Sul e o Sudeste", afirma Milena.

Como mulher branca e nordestina, Mirela também reflete sobre sua presença e atuação em um sistema patriarcal e elitista marcado pela colonialidade. O espetáculo questiona ainda a ideia de progresso quando ela se transforma em uma corrida que deixa pessoas e grupos sociais pelo caminho.

A cena propõe interação com o público por meio de estados de presença e reflexão. As origens nordestinas da artista entram em tensão com sua formação em balé clássico, enquanto experiências autobiográficas são relacionadas a cenas que dialogam com o imaginário nacional.

Quinta da Casa

A apresentação integra o projeto Quinta da Casa, realizado no Teatro Cambará da Casa Rosa. A iniciativa busca fortalecer trajetórias artísticas e oferecer estrutura para a difusão de produções de novos artistas.

O teatro é uma sala cênica de múltiplo formato com capacidade para até 80 pessoas sentadas. Após uma edição realizada em 2025 por meio do Edital Gregórios – Ano IV, da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a Associação Viração, mantenedora da Casa Rosa, deu continuidade ao projeto em 2026.

Serviço

  • Quinta da Casa apresenta: (em) carne viva, de Mirela França
  • Quando: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, às 20h
  • Onde: Teatro Cambará da Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Rio Vermelho, Salvador
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda pela plataforma Sympla
  • Acessibilidade: arquitetura acessível e tradução em Libras
  • Classificação: 16 anos

A entrada após o início do espetáculo é proibida.

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Cultura dança Salvador

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