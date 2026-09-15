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CULTURA E ARTE

Espetáculo “Luna de Miel” leva humor e poesia ao Molière, em Salvador

Montagem aborda descobertas e desafios da vida a dois durante uma lua de mel nada convencional

Andrêzza Moura
Por
Peça une dança e palhaçaria
Peça une dança e palhaçaria - Foto: Divulgação/ Flaviana OX

O Teatro Molière/ Aliança Francesa recebe entre esta quinta-feira, 17, e o domingo, 20, o espetáculo Luna de Miel, da Companhia Lamira Artes Cênicas. A peça conta a história de um casal de palhaços recém-casados.

A obra aborda descobertas, desencontros e pequenas confusõesque fazem parte da convivência a dois.

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A peça, que une dança e palhaçaria, traz uma dramaturgia física e cômica, construída a partir da linguagem corporal, para falar de um tema que nunca deixa de render novas histórias: o amor. A montagem é fruto de uma pesquisa desenvolvida pela Lamira e o diretor Chileno Oscar Zimmermann.

Na quinta, 17, e na sexta-feira, 18, as apresentações acontecerão às 20h. Já no sábado, 19, e no domingo, 20, as sessões começam às 18h. No dia 19, a exibição será inclusiva, com libras e audiodescrição, o que permitirá que todos os públicos tenham acesso ao espetáculo.

A montagem

A peça apresenta o casal de palhaços em meio a uma lua de mel nada convencional, marcada por aventuras que transformam situações do cotidiano em momentos de muito humor e poesia.

Entre risos e surpresas, a montagem aborda aspectos comuns da vida a dois, como expectativas, diferenças, acordos, imprevistos e o desafio de descobrir, a cada dia, como continuar juntos.

O espetáculo em Salvador é parte das comemorações pelos 15 anos da Lamira Artes Cênicas. A peça já passou por outras cidades do país.

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SERVIÇO:

  • O que: Luna de Miel
  • Quando: quinta-feira, 17 , e sexta, 18, às 20h; sábado, 19, e domingo, 20, às 18h - Obs.: a sessão do sábado, 19, terá tradução simultânea em libras e audiodescrição
  • Onde: Teatro Molière/Aliança Francesa -Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, Salvador
  • Classificação: A partir de 10 anos
  • Quanto: R$30 (inteira), R$15 (Meia entrada ou clientes Cartões BB)
  • Ingressos: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
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Tags

Cultura peça de teatro Salvador Teatro Molière da Aliança Francesa

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