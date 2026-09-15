Fotos centenárias da África ganham vida em exposição 3D em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Fotografias produzidas na África há mais de um século poderão ser vistas em três dimensões pelo público de Salvador nesta sexta-feira, 18 de setembro.

A Casa Rosa recebe a sessão “África em 3D: Fotografias c.1900”, às 19h, no Teatro Cambará, com entrada gratuita e uso de óculos especiais para visualizar as imagens.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de o efeito tridimensional estar associado a tecnologias contemporâneas, a técnica utilizada na sessão já era empregada no início do século XX. As fotografias foram produzidas originalmente em placas de vidro para visualização estereoscópica.

O processo consistia em registrar uma mesma cena duas vezes, a partir de posições ligeiramente diferentes. Quando os pares eram observados de maneira adequada, as imagens criavam uma sensação de profundidade, fazendo com que a cena parecesse estar em relevo.

Para a experiência na Casa Rosa, serão utilizados óculos red-cyan, semelhantes aos modelos de lentes coloridas tradicionalmente associados à visualização de imagens em 3D.



Coleção reúne imagens produzidas na África

A sessão terá 40 slides restaurados e será acompanhada por comentários da pesquisadora e curadora Daniela Moreau, responsável pelo projeto.

A pesquisa da coleção começou em 2016, durante uma investigação de Daniela sobre a história da fotografia na África Ocidental. Ao longo do trabalho, ela reuniu centenas de placas, algumas provenientes de outras regiões do mundo.

Para a apresentação em Salvador, foram selecionadas 40 fotografias relacionadas ao continente africano. O conjunto apresenta registros de pessoas, cidades e paisagens, além de imagens associadas a conflitos e à ocupação colonial europeia em diferentes regiões.

Sessão “África em 3D: Fotografias c.1900” - Foto: Divulgação

A recuperação das fotografias para a visualização tridimensional foi realizada em parceria com o especialista Jorge Bastos.



Imagens conectam passado e presente

Para Daniela Moreau, a experiência aproxima uma tecnologia desenvolvida no passado de uma forma contemporânea de apresentação, criando também uma relação particular com Salvador e sua ligação com a diáspora africana.

“Há um encontro curioso entre passado e futuro nesse trabalho. São imagens feitas há mais de cem anos, com uma tecnologia que ainda hoje nos surpreende", destaca Daniela Moreau.

"Elas foram concebidas para serem vistas em três dimensões e agora podem ser novamente experimentadas dessa forma, em Salvador, cidade tão profundamente ligada à diáspora africana. É como se outros lugares e outros tempos se encontrassem aqui e agora diante dos nossos olhos”, completa.

África em 3D: Fotografias Estereoscópicas c.1900, por Daniela Moreau