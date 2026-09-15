Escritora baiana retorna a Salvador com dois lançamentos literários

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A escritora baiana Telma Brites retorna à Bahia em setembro para lançar dois livros em Salvador e participar da Feira do Livro de Cafarnaum, sua cidade natal, onde também será homenageada.

Aos 63 anos, a autora apresenta “Entre Espelhos e Memórias” e uma edição comemorativa de “Gaia – A Última Descendente”, que reúne os três volumes da trilogia em um único livro.

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O primeiro lançamento será realizado em 18 de setembro, às 18h30, na Livraria Escariz do Shopping Barra, em Salvador, com bate-papo e sessão de autógrafos.

Novo romance aborda identidade e recomeços

Com 304 páginas, “Entre Espelhos e Memórias” acompanha Telúria, uma mulher de meia-idade que acorda em um hospital de Berlim após sofrer um grave acidente.

Sem documentos e sem saber quem é, ela precisa reconstruir a própria história enquanto tenta compreender sua identidade.

Durante essa jornada, um antigo espelho passa a revelar cenas misteriosas relacionadas a outros personagens. A partir desse elemento, realidade, memória, sonho e consciência se misturam na narrativa.

O romance aborda temas como identidade, memória, pertencimento, relações, recomeços e etarismo. A discussão sobre o envelhecimento, especialmente em relação às mulheres, aparece integrada à trajetória da protagonista, sem determinar uma única interpretação para a história.

“O maior desafio foi preservar a ambiguidade. Eu não queria impor uma resposta ao leitor. Era importante que cada pessoa pudesse interpretar os acontecimentos à sua maneira, sem que a narrativa perdesse credibilidade emocional”, explica.

A autora também destaca a relação entre envelhecimento e descoberta pessoal ao apresentar a trajetória de Telúria. “O espelho revela a passagem do tempo, mas não é capaz de refletir a idade da alma. Envelhecer não significa deixar de viver. Pode ser justamente o momento em que nos aproximamos de quem realmente somos”, destaca.

A obra ainda questiona a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento feminino. “A sociedade valoriza excessivamente a juventude das mulheres. Muitas vezes, o primeiro olhar recai sobre a aparência, enquanto a experiência, a maturidade, os sonhos e a vontade de viver ficam em segundo plano”, afirma a escritora.

Trilogia Gaia ganha edição de 10 anos

O segundo lançamento marca uma década da Trilogia Gaia. “Gaia – A Última Descendente” chega em uma edição comemorativa de capa dura, com 536 páginas e os três volumes da saga reunidos em um único livro.

A publicação reúne “Gaia – A Roda da Vida”, “Gaia – O Templo Esquecido” e “Gaia – A Cidade da Luz”. A história combina fantasia, aventura e mitologia grega e acompanha uma jovem relacionada a uma antiga profecia envolvendo os descendentes de Poseidon.

A trilogia já foi publicada no Brasil, na Alemanha e em Angola. Para a autora, a nova edição permite revisitar uma produção importante de sua carreira e apresentar a história a novos leitores.

Os dois livros mostram momentos distintos da produção de Telma: enquanto a série de fantasia explora aventura e mitologia, o novo romance se concentra em questões relacionadas à identidade, memória e transformação.

Entre Bahia e Alemanha

Nascida em Cafarnaum e criada entre o interior da Bahia e Salvador, Telma Brites vive na Alemanha desde 2001. Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Antropologia Médica, ela incorporou à trajetória literária experiências construídas entre diferentes culturas.

Essa vivência aparece especialmente nas reflexões sobre identidade e pertencimento presentes em sua produção.

Após o lançamento em Salvador, Telma segue para Cafarnaum nos dias 25 e 26 de setembro. A escritora participará da Feira do Livro do município como convidada especial e será homenageada por sua contribuição à literatura e pela trajetória internacional construída na Alemanha.

Durante a programação, também está prevista a inauguração de uma sala de leitura que levará o nome da autora.

O retorno ao município onde nasceu reúne diferentes etapas da trajetória de Telma, desde sua infância em Cafarnaum e a formação na Bahia até a carreira literária desenvolvida entre o Brasil e a Alemanha.

Lançamento de “Entre Espelhos e Memórias” e “Gaia – A Última Descendente”

Data: 18 de setembro de 2026, às 18h30

18 de setembro de 2026, às 18h30 Local: Livraria Escariz, Piso L2 – Shopping Barra, Salvador (BA)

Livraria Escariz, Piso L2 – Shopping Barra, Salvador (BA) Endereço: Av. Centenário, 2992 – Chame Chame, Salvador – BA

Av. Centenário, 2992 – Chame Chame, Salvador – BA Programação: bate-papo com a autora e sessão de autógrafos

bate-papo com a autora e sessão de autógrafos Editora: Coerência

Homenagem em Cafarnaum

25 e 26 de setembro de 2026, durante a Feira do Livro de Cafarnaum, com participação de Telma Brites e inauguração de sala de leitura que levará o nome da escritora.