LITERATURA
Escritora baiana retorna a Salvador com dois lançamentos literários
Aos 63 anos, Telma Brites apresenta novo romance em Salvador
A escritora baiana Telma Brites retorna à Bahia em setembro para lançar dois livros em Salvador e participar da Feira do Livro de Cafarnaum, sua cidade natal, onde também será homenageada.
Aos 63 anos, a autora apresenta “Entre Espelhos e Memórias” e uma edição comemorativa de “Gaia – A Última Descendente”, que reúne os três volumes da trilogia em um único livro.
O primeiro lançamento será realizado em 18 de setembro, às 18h30, na Livraria Escariz do Shopping Barra, em Salvador, com bate-papo e sessão de autógrafos.
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Novo romance aborda identidade e recomeços
Com 304 páginas, “Entre Espelhos e Memórias” acompanha Telúria, uma mulher de meia-idade que acorda em um hospital de Berlim após sofrer um grave acidente.
Sem documentos e sem saber quem é, ela precisa reconstruir a própria história enquanto tenta compreender sua identidade.
Durante essa jornada, um antigo espelho passa a revelar cenas misteriosas relacionadas a outros personagens. A partir desse elemento, realidade, memória, sonho e consciência se misturam na narrativa.
O romance aborda temas como identidade, memória, pertencimento, relações, recomeços e etarismo. A discussão sobre o envelhecimento, especialmente em relação às mulheres, aparece integrada à trajetória da protagonista, sem determinar uma única interpretação para a história.
“O maior desafio foi preservar a ambiguidade. Eu não queria impor uma resposta ao leitor. Era importante que cada pessoa pudesse interpretar os acontecimentos à sua maneira, sem que a narrativa perdesse credibilidade emocional”, explica.
A autora também destaca a relação entre envelhecimento e descoberta pessoal ao apresentar a trajetória de Telúria. “O espelho revela a passagem do tempo, mas não é capaz de refletir a idade da alma. Envelhecer não significa deixar de viver. Pode ser justamente o momento em que nos aproximamos de quem realmente somos”, destaca.
A obra ainda questiona a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento feminino. “A sociedade valoriza excessivamente a juventude das mulheres. Muitas vezes, o primeiro olhar recai sobre a aparência, enquanto a experiência, a maturidade, os sonhos e a vontade de viver ficam em segundo plano”, afirma a escritora.
Trilogia Gaia ganha edição de 10 anos
O segundo lançamento marca uma década da Trilogia Gaia. “Gaia – A Última Descendente” chega em uma edição comemorativa de capa dura, com 536 páginas e os três volumes da saga reunidos em um único livro.
A publicação reúne “Gaia – A Roda da Vida”, “Gaia – O Templo Esquecido” e “Gaia – A Cidade da Luz”. A história combina fantasia, aventura e mitologia grega e acompanha uma jovem relacionada a uma antiga profecia envolvendo os descendentes de Poseidon.
A trilogia já foi publicada no Brasil, na Alemanha e em Angola. Para a autora, a nova edição permite revisitar uma produção importante de sua carreira e apresentar a história a novos leitores.
Os dois livros mostram momentos distintos da produção de Telma: enquanto a série de fantasia explora aventura e mitologia, o novo romance se concentra em questões relacionadas à identidade, memória e transformação.
Entre Bahia e Alemanha
Nascida em Cafarnaum e criada entre o interior da Bahia e Salvador, Telma Brites vive na Alemanha desde 2001. Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Antropologia Médica, ela incorporou à trajetória literária experiências construídas entre diferentes culturas.
Essa vivência aparece especialmente nas reflexões sobre identidade e pertencimento presentes em sua produção.
Após o lançamento em Salvador, Telma segue para Cafarnaum nos dias 25 e 26 de setembro. A escritora participará da Feira do Livro do município como convidada especial e será homenageada por sua contribuição à literatura e pela trajetória internacional construída na Alemanha.
Durante a programação, também está prevista a inauguração de uma sala de leitura que levará o nome da autora.
O retorno ao município onde nasceu reúne diferentes etapas da trajetória de Telma, desde sua infância em Cafarnaum e a formação na Bahia até a carreira literária desenvolvida entre o Brasil e a Alemanha.
Lançamento de “Entre Espelhos e Memórias” e “Gaia – A Última Descendente”
- Data: 18 de setembro de 2026, às 18h30
- Local: Livraria Escariz, Piso L2 – Shopping Barra, Salvador (BA)
- Endereço: Av. Centenário, 2992 – Chame Chame, Salvador – BA
- Programação: bate-papo com a autora e sessão de autógrafos
- Editora: Coerência
Homenagem em Cafarnaum
25 e 26 de setembro de 2026, durante a Feira do Livro de Cafarnaum, com participação de Telma Brites e inauguração de sala de leitura que levará o nome da escritora.