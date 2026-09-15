Festival gratuito de arte visual e tecnologia chega a Salvador

O bairro do Comércio, em Salvador, será palco de uma mostra gratuita de artes visuais no dia 2 de outubro. O Festival SSA Mapping ocupa diferentes espaços do Distrito Criativo do Comércio, das 17h às 21h, com trabalhos desenvolvidos durante três laboratórios formativos do projeto VJ Lab, realizados ao longo de setembro.

A programação começa na Sala Imersiva da Casa das Histórias, às 17h, com a apresentação de uma obra coletiva criada no laboratório “Mapping e Memória”, ministrado pelo artista multimídia VJ Gabiru.

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A produção teve como ponto de partida as transformações do bairro do Comércio a partir dos anos 1940. Durante o processo, os participantes realizaram uma pesquisa no Arquivo Público de Salvador para recuperar registros relacionados à memória e às mudanças na ocupação da região.



“A gente partiu de um tema central, que é o olhar sobre o bairro do Comércio e as transformações ocorridas desde os anos 40, que foram um estopim para toda uma mudança de visual e de ocupação de Salvador. Então, partimos para uma pesquisa no Arquivo Público de Salvador, para resgatar essa memória, que diz muito sobre como a gente percebe e sente a nossa cidade”, destaca o artista multimídia VJ Gabiru, que ministrou o laboratório “Mapping e Memória”.

Praça Maria Felipa recebe projeções itinerantes

Depois da abertura, a mostra segue para a Praça Maria Felipa. As obras produzidas no laboratório “Introdução ao Videomapping e Vjing” serão projetadas a partir de um carrinho de café, utilizando diferentes pontos do espaço urbano como superfícies para as imagens.

A atividade foi conduzida pela artista visual e arte-educadora Kelly Pires, que destaca a relação entre a produção artística e a ocupação da cidade.

“A ideia é transportar a arte para novas superfícies, atrelada à cidade, e dar ao bairro um pouco mais de vida com essa camada de arte mapeada e itinerante. Além, é claro, da importância da democratização do acesso à educação e outras formas de expressão da arte, como a projeção mapeada”, afirma a artista visual e arte-educadora Kelly Pires, que conduziu o laboratório.

Saveiro tradicional vira tela no Mercado Modelo

O último momento da programação acontece na rampa do Mercado Modelo. No local, uma instalação audiovisual terá como superfície de projeção a vela de um saveiro tradicional da Baía de Todos-os-Santos.

A ação é resultado do laboratório “Saveiro como Tela”, ministrado pelos artistas e pesquisadores Toni Baptiste e Flávio Camargo, do Coletivo Coletores.

“Vai ser um experimento inédito, unindo arte, tecnologia, memória e ancestralidade”, endossa o artista e pesquisador Toni Baptiste, que compõe o Coletivo Coletores ao lado de Flávio Camargo, com quem ministrou o laboratório “Saveiro como Tela”.

Formação de novos artistas

O VJ Lab integra a proposta do Festival SSA Mapping de aproximar formação, experimentação e produção artística. Os laboratórios foram criados para ampliar o período de capacitação de artistas e estimular a criação de novos trabalhos relacionados à arte e à tecnologia.

“O VJ Lab é o braço educacional e de experimentação artística do Festival SSA Mapping, que surge com esse propósito de proporcionar mais tempo para a capacitação dos artistas, bem como a formação de novos criadores, a exemplo do laboratório introdutório", pontua o correalizador do SSA Mapping e VJ Lab, Zé Enrique.

"E, claro, trazendo as tendências da arte e tecnologia, promovendo outras propostas de criação e novos formatos, a exemplo dessa obra imersiva com nosso parceiro, VJ Gabiru, e essa projeção totalmente original e inovadora em um Saveiro”, finaliza.

VJ Lab – Mostra aberta dos laboratórios