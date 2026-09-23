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SELEÇÃO

Sementes de soja: escolha que define safra no Matopiba

Decisão do insumo genético surge como decisão estratégica para garantir altos rendimentos

Rodrigo Tardio
Por
Avanço sementeiro acompanha escala da produção nacional
Avanço sementeiro acompanha escala da produção nacional - Foto: Divulgação

No momento em que os produtores rurais intensificam os preparativos para o início do plantio de soja neste mês de setembro, uma decisão tomada antes do primeiro trator entrar na terra ganha peso decisivo para o desempenho da safra: a seleção da semente.

O insumo sintetiza décadas de investimentos em pesquisa, melhoramento genético e biotecnologia desenvolvidos para entregar ao campo cultivares adaptadas, produtivas e eficientes.

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​Na região do Matopiba — fronteira agrícola composta por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia —, esse segmento alcançou status estratégico.

O território, com 337 municípios e cerca de 73 milhões de hectares de acordo com a Embrapa, consolidou-se como polo fornecedor de sementes de soja, algodão, milho, sorgo e forrageiras, abastecendo a demanda local e de diversos estados brasileiros.

Projeções e tecnologia

​O avanço sementeiro acompanha a escala da produção nacional. Projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2025/26 estimam uma colheita de 360,8 milhões de toneladas de grãos — alta de 2,4% sobre o ciclo anterior.

Imagem ilustrativa da imagem Sementes de soja: escolha que define safra no Matopiba
Foto: Divulgação

A área total cultivada no país deve atingir 83,5 milhões de hectares, dos quais 48,6 milhões serão destinados à soja, com colheita prevista em 180,5 milhões de toneladas.

A pluma de algodão está estimada em 4,1 milhões de toneladas. ​Por trás dos volumes expressivos opera uma estrutura industrial especializada.

Etapas

A semente passa por etapas que incluem o plantio de matrizes, registro e acompanhamento de campos, colheita, beneficiamento, classificação, tratamento, armazenamento climatizado e controle de qualidade laboratorial para manter seus atributos físicos, fisiológicos e sanitários.

​No Matopiba, a cultura da soja lidera o volume do setor: a região produz cerca de 13 milhões de sacas de sementes da oleaginosa, volume suficiente para cobrir aproximadamente 17% das lavouras de soja de todo o Brasil.

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Peso no orçamento

​Apesar de representar uma parcela reduzida dos custos operacionais, o insumo condiciona a eficiência dos demais recursos empregados na lavoura.

​"A semente é o principal investimento tecnológico que chega ao campo. O valor deste importante insumo representa menos de 10% do custo total da lavoura, mas é determinante para o sucesso dos demais investimentos que representam 90% do custo de produção. Quando o produtor escolhe uma semente, ele está escolhendo genética e tecnologia", destaca Celito Missio, presidente da Associação dos Produtores de Sementes dos Estados do Matopiba (Aprosem).

Estrutura e planejamento

​O desenvolvimento de materiais geneticamente superiores exige anos de pesquisas, testes regionais de adaptação, análise de atributos agronômicos e multiplicação controlada.

No Matopiba, essa cadeia é amparada por Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBSs) equipadas para manter os níveis de vigor e germinação do produto até a entrega final ao produtor.

Imagem ilustrativa da imagem Sementes de soja: escolha que define safra no Matopiba
Foto: Divulgação

​De acordo com a liderança da Aprosem, a definição da genética integra o planejamento macro do agricultor, ao lado da análise de solo, janela de semeadura, clima, mercado e manejo defensivo.

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Tags

cultura da soja matopiba plantio de soja produção de grãos Semente tecnologia agrícola

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