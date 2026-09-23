Sementes de soja: escolha que define safra no Matopiba

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No momento em que os produtores rurais intensificam os preparativos para o início do plantio de soja neste mês de setembro, uma decisão tomada antes do primeiro trator entrar na terra ganha peso decisivo para o desempenho da safra: a seleção da semente.

O insumo sintetiza décadas de investimentos em pesquisa, melhoramento genético e biotecnologia desenvolvidos para entregar ao campo cultivares adaptadas, produtivas e eficientes.

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​Na região do Matopiba — fronteira agrícola composta por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia —, esse segmento alcançou status estratégico.

O território, com 337 municípios e cerca de 73 milhões de hectares de acordo com a Embrapa, consolidou-se como polo fornecedor de sementes de soja, algodão, milho, sorgo e forrageiras, abastecendo a demanda local e de diversos estados brasileiros.

Projeções e tecnologia

​O avanço sementeiro acompanha a escala da produção nacional. Projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2025/26 estimam uma colheita de 360,8 milhões de toneladas de grãos — alta de 2,4% sobre o ciclo anterior.

Foto: Divulgação

A área total cultivada no país deve atingir 83,5 milhões de hectares, dos quais 48,6 milhões serão destinados à soja, com colheita prevista em 180,5 milhões de toneladas.

A pluma de algodão está estimada em 4,1 milhões de toneladas. ​Por trás dos volumes expressivos opera uma estrutura industrial especializada.

Etapas

A semente passa por etapas que incluem o plantio de matrizes, registro e acompanhamento de campos, colheita, beneficiamento, classificação, tratamento, armazenamento climatizado e controle de qualidade laboratorial para manter seus atributos físicos, fisiológicos e sanitários.

​No Matopiba, a cultura da soja lidera o volume do setor: a região produz cerca de 13 milhões de sacas de sementes da oleaginosa, volume suficiente para cobrir aproximadamente 17% das lavouras de soja de todo o Brasil.

Peso no orçamento

​Apesar de representar uma parcela reduzida dos custos operacionais, o insumo condiciona a eficiência dos demais recursos empregados na lavoura.

​"A semente é o principal investimento tecnológico que chega ao campo. O valor deste importante insumo representa menos de 10% do custo total da lavoura, mas é determinante para o sucesso dos demais investimentos que representam 90% do custo de produção. Quando o produtor escolhe uma semente, ele está escolhendo genética e tecnologia", destaca Celito Missio, presidente da Associação dos Produtores de Sementes dos Estados do Matopiba (Aprosem).

Estrutura e planejamento

​O desenvolvimento de materiais geneticamente superiores exige anos de pesquisas, testes regionais de adaptação, análise de atributos agronômicos e multiplicação controlada.

No Matopiba, essa cadeia é amparada por Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBSs) equipadas para manter os níveis de vigor e germinação do produto até a entrega final ao produtor.

Foto: Divulgação

​De acordo com a liderança da Aprosem, a definição da genética integra o planejamento macro do agricultor, ao lado da análise de solo, janela de semeadura, clima, mercado e manejo defensivo.