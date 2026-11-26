Celebrar os 60 anos da Embratur, fundada em 18 de novembro de 1966, é reconhecer a capacidade do Brasil de se apresentar ao mundo e valorizar o trabalho de gerações que transformaram o turismo em motor de desenvolvimento, emprego, renda e identidade nacional. A programação comemorativa em Brasília, entre 17 e 19 de novembro — com exposição na Câmara dos Deputados, lançamento de livro e documentário, homenagem a servidores e ex-Presidentes e sessão solene no Congresso dirigida pela Deputada Lídice da Mata—, reforçou a missão estratégica da Agência na promoção internacional do país.

Tive a honra de ser o primeiro Bacharel em Turismo a presidir a Embratur, entre 2014 e 2015. Minha experiência prévia no Ministério do Esporte, inclusive como Ministro Interino, permitiu-me compreender como a integração entre esporte e turismo potencializa a imagem e a economia do país. Registro a minha gratidão ao então Ministro do Esporte Orlando Silva e ao ex-Presidente da Embratur Flávio Dino, que me convidaram para estas honrosas missões. Também aproveito a oportunidade para render homenagens ao ex-Ministro do Turismo Vinicius Lages, com quem convivi e aprendi bastante naquele período.

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O turismo brasileiro diante dos olhos do mundo

A Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 formaram um ciclo histórico de visibilidade para o Brasil. O desafio da Embratur foi ir além dos cartões-postais tradicionais e apresentar o Brasil como um destino completo de experiências, mostrando nossa hospitalidade, cultura e gastronomia a turistas, jornalistas e investidores. A infraestrutura montada para os grandes eventos ficou como um legado para os visitantes e, principalmente para o povo brasileiro, que passou a ter metrô em várias cidades, aeroportos modernos, arenas esportivas incríveis.

Guiados pelo Plano Aquarela e pelo programa Goal to Brazil — que engajou personalidades do esporte para fortalecer a Marca Brasil —, intensificamos o relacionamento com a imprensa especializada, operadores turísticos, feiras globais e o Ministério das Relações Exteriores. Também defendemos a modernização da Agência para dar mais agilidade à promoção de destinos consolidados e emergentes em áreas como natureza, aventura, negócios e patrimônio histórico. Esse ciclo consolidou uma certeza: o esporte abre as portas do mundo e o turismo transforma essa visibilidade em desenvolvimento permanente quando todas as políticas estão integradas, o setor privado devidamente engajado e os residentes sintonizados de forma ativa e participantes dos resultados alcançados.

Mais recentemente, a nova Embratur quebrou todos os recordes de captação de turistas internacionais, modernizou a sua estrutura jurídica, conquistou mais autonomia e tem hoje um Presidente extraordinariamente competente, o Dr Bruno Reis.

O futuro tem a marca do futebol feminino

Ao olhar para o futuro, a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, sediada pela primeira vez no Brasil e na América do Sul, desponta como uma oportunidade extraordinária. A Embratur tem novamente a missão decisiva de converter a audiência global em interesse pelos destinos brasileiros, incentivando os visitantes a permanecerem mais tempo e movimentarem a economia local. As ações já em curso dão sinais de mais uma experiência exitosa.

Mais do que o sucesso nos estádios, o torneio deve deixar um legado duradouro para as mulheres brasileiras, ampliando sua participação e liderança no esporte, no turismo e nos espaços de decisão.

Compromisso com o amanhã

A Embratur chega aos 60 anos como fruto de muitas mãos — servidores, gestores e parceiros que entendem que promover o turismo é impulsionar a cultura e as oportunidades do nosso povo. Tenho profundo orgulho de ter contribuído com essa trajetória em um momento decisivo.

Se há seis décadas o desafio era apresentar o Brasil ao mundo, hoje é fazer com que o mundo conheça profundamente os vários Brasis (com “s” mesmo), a nossa diversidade e reconheça o turismo como política estratégica de desenvolvimento.

Que saibamos aproveitar a Copa de 2027 com planejamento (como estamos fazendo na Bahia e no Brasil) e visão de futuro. Parabéns à Embratur pelos seus 60 anos.

*Por Vicente José de Lima Neto Advogado, Bacharel em Turismo, ex-presidente da Embratur e ex-ministro interino do Esporte. Atualmente ocupa o cargo de Diretor-Geral da Sudesb, autarquia vinculada à SETRE (Governo da Bahia)