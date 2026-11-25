Entre 23 de novembro e 4 de dezembro, a Bahia realiza as provas do Claudionor Junior/SEC(SABE) 2026. A avaliação mobiliza estudantes das redes públicas estadual e municipais, reafirmando o compromisso com a aprendizagem. É uma oportunidade de compreender o que nossos estudantes aprenderam e identificar os desafios que ainda precisam ser superados.

A avaliação do SABE permite identificar avanços, reconhecer dificuldades e orientar decisões pedagógicas. Seus resultados orientam professores, gestores e redes de ensino a fortalecer as aprendizagens e enfrentar desigualdades. Analisados a partir da realidade de cada escola, esses dados contribuem para definir prioridades e aprimorar práticas pedagógicas.

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Essa mobilização expressa uma escolha estratégica do Governo da Bahia: fortalecer o regime de colaboração com os 417 municípios. A parceria entre Estado e municípios, com a participação da UNDIME e da UPB, reafirma que a responsabilidade pela aprendizagem ultrapassa os limites administrativos de cada rede. Compartilhar informações e apoiar as escolas amplia oportunidades para os estudantes baianos.

As avaliações do SABE também têm impacto nas receitas municipais. Seus resultados integram o Índice de Melhoria da Educação (IMED), considerado na distribuição de parte do ICMS aos municípios baianos. Dessa forma, melhorar a aprendizagem e reduzir desigualdades podem ajudar os municípios a receber uma parcela maior desses recursos públicos.

Avaliar também é cuidar. É reconhecer que cada estudante tem uma trajetória, que cada território apresenta desafios próprios e que nenhuma escola pode ficar sozinha na tarefa de garantir o aprendizado. Por isso, as avaliações do SABE devem ser compreendidas como instrumentos de diagnóstico, e não de classificação ou punição. Seus resultados não definem a capacidade dos estudantes, nem resumem o trabalho das escolas. Indicam onde precisamos concentrar esforços e ampliar o apoio pedagógico.

Convidamos estudantes, famílias, professores e gestores a participarem desse esforço coletivo. A presença de cada estudante importa para conhecermos melhor a nossa realidade e construirmos respostas mais efetivas. Às famílias cabe incentivar a participação; às escolas, acolher e orientar; e às redes de ensino, transformar as informações da avaliação em ações concretas que garantam o direito de aprender.

Na Bahia, avaliar é assumir responsabilidades compartilhadas. É transformar resultados em oportunidades de mudança, fortalecer a cooperação entre as redes e reconhecer que avançar na Educação exige compromisso permanente. Isso porque a aprendizagem de cada estudante é uma responsabilidade de toda a coletividade.

*Marcius de Almeida Gomes — secretário da Educação do Estado da Bahia