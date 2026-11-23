COP31
O fiasco do Brasil na COP: preservamos, produzimos e pagamos a conta
País enfrenta contradição de ser tratado como devedor, enquanto oferece serviços valiosos
O Brasil precisa rever a maneira como se posiciona nas conferências internacionais sobre mudanças climáticas. Não porque deva abandonar sua responsabilidade ambiental, muito menos porque a proteção da natureza seja dispensável.
Ao contrário: justamente porque possui um patrimônio ambiental extraordinário, uma matriz energética comparativamente limpa e uma capacidade de produção de alimentos indispensável ao mundo, o país deveria negociar em condições mais equilibradas e exigir o reconhecimento econômico de sua contribuição.
O que não faz sentido é o Brasil continuar sendo tratado como devedor ambiental, enquanto oferece ao planeta serviços ecossistêmicos de valor incalculável sem receber a correspondente contrapartida.
Os números ajudam a compreender essa contradição. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2026, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), as fontes renováveis representaram 49,4% da matriz energética brasileira em 2025.
Na matriz elétrica, essa participação chegou a 86,8%. São indicadores expressivos quando comparados à realidade internacional, ainda fortemente dependente de carvão, petróleo e gás natural.
Além disso, o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, extensas áreas de vegetação nativa e ecossistemas que desempenham papel fundamental na regulação climática, na conservação da água e no armazenamento de carbono. Preservar essas áreas não beneficia apenas os brasileiros. É uma contribuição global.
E é justamente aí que reside uma das maiores distorções do debate climático: quem preserva precisa arcar com os custos, enquanto os benefícios são compartilhados por toda a humanidade.
Não se trata de defender o desmatamento, relativizar a legislação ambiental ou ignorar os compromissos assumidos pelo país. Trata-se de reconhecer que a conservação ambiental tem custos econômicos, sociais e territoriais.
Manter florestas em pé significa, muitas vezes, abrir mão de atividades produtivas, investimentos e receitas que poderiam ser gerados naquele território. Se o benefício ultrapassa as fronteiras nacionais, o financiamento também precisa ultrapassá-las.
O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, consagrado no regime internacional do clima, não pode ser apenas uma expressão retórica utilizada nos discursos diplomáticos.
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Ele exige que os países historicamente responsáveis pela maior parcela das emissões e que acumularam riqueza durante décadas de industrialização intensiva em carbono assumam uma parcela proporcionalmente maior do financiamento da transição.
Não se pode exigir dos países em desenvolvimento o mesmo esforço, sem considerar a história, a capacidade econômica e as condições sociais de cada um.
O mesmo raciocínio vale para a mineração. A transição energética mundial depende de minerais estratégicos. Seria contraditório exigir que o Brasil forneça matérias-primas, suporte os impactos da atividade e, simultaneamente, permaneça afastado das etapas industriais de maior valor agregado.
Precisamos produzir, transformar, desenvolver tecnologia, gerar empregos qualificados e participar das cadeias globais de valor.
É nesse contexto que o resultado da COP31, realizada na Turquia, em novembro de 2026, merece uma reflexão particularmente crítica. Depois de sediar a COP30 em Belém e defender maior ambição climática, o Brasil chega ao encerramento do ciclo diplomático sem conseguir transformar suas propostas em um consenso internacional suficientemente robusto.
O documento final da conferência não fez menção explícita aos combustíveis fósseis, enquanto os mapas do caminho defendidos pela presidência brasileira não alcançaram o apoio necessário para se converter em compromissos coletivos.
A resistência dos países ricos a ampliar o financiamento climático também expõe uma contradição: cobra-se maior esforço dos países em desenvolvimento, mas a transferência dos recursos necessários continua aquém das expectativas.
O Brasil não pode aceitar que o discurso da responsabilidade ambiental seja utilizado para impor restrições aos seus projetos de desenvolvimento, sem que exista uma contrapartida financeira, tecnológica e comercial efetiva.
O problema brasileiro, entretanto, não se limita à diplomacia climática. Existe uma contradição ainda mais profunda: enquanto o país se esforça para ocupar protagonismo nas negociações ambientais internacionais, milhões de brasileiros continuam sem acesso adequado a saneamento básico, educação de qualidade, saúde, segurança, moradia digna e oportunidades de emprego qualificado
A pobreza continua sendo uma das nossas maiores emergências nacionais. A desigualdade limita a liberdade, compromete a produtividade e impede que parcelas expressivas da população tenham acesso aos benefícios do desenvolvimento.
De todo modo, não é razoável construir uma agenda ambiental que ignore essa realidade. Sustentabilidade não é apenas preservar florestas, reduzir emissões ou ampliar fontes renováveis.
É também garantir condições dignas de vida, combater a pobreza, ampliar oportunidades e promover desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental.
Uma política climática que não dialogue com a realidade das pessoas corre o risco de se transformar em uma agenda distante da sociedade, incapaz de produzir legitimidade e resultados duradouros.
*Georges Humbert é advogado, professor, pós-doutor em direito pela Universidade de Coimbra e pela Unicuritiba, doutor e mestre em direito pela PUC e presidente do IBRADES.