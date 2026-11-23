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O Brasil precisa rever a maneira como se posiciona nas conferências internacionais sobre mudanças climáticas. Não porque deva abandonar sua responsabilidade ambiental, muito menos porque a proteção da natureza seja dispensável.

Ao contrário: justamente porque possui um patrimônio ambiental extraordinário, uma matriz energética comparativamente limpa e uma capacidade de produção de alimentos indispensável ao mundo, o país deveria negociar em condições mais equilibradas e exigir o reconhecimento econômico de sua contribuição.

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O que não faz sentido é o Brasil continuar sendo tratado como devedor ambiental, enquanto oferece ao planeta serviços ecossistêmicos de valor incalculável sem receber a correspondente contrapartida.

Os números ajudam a compreender essa contradição. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2026, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), as fontes renováveis representaram 49,4% da matriz energética brasileira em 2025.

Na matriz elétrica, essa participação chegou a 86,8%. São indicadores expressivos quando comparados à realidade internacional, ainda fortemente dependente de carvão, petróleo e gás natural.

Além disso, o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, extensas áreas de vegetação nativa e ecossistemas que desempenham papel fundamental na regulação climática, na conservação da água e no armazenamento de carbono. Preservar essas áreas não beneficia apenas os brasileiros. É uma contribuição global.

E é justamente aí que reside uma das maiores distorções do debate climático: quem preserva precisa arcar com os custos, enquanto os benefícios são compartilhados por toda a humanidade.

Não se trata de defender o desmatamento, relativizar a legislação ambiental ou ignorar os compromissos assumidos pelo país. Trata-se de reconhecer que a conservação ambiental tem custos econômicos, sociais e territoriais.

Manter florestas em pé significa, muitas vezes, abrir mão de atividades produtivas, investimentos e receitas que poderiam ser gerados naquele território. Se o benefício ultrapassa as fronteiras nacionais, o financiamento também precisa ultrapassá-las.

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, consagrado no regime internacional do clima, não pode ser apenas uma expressão retórica utilizada nos discursos diplomáticos.

Ele exige que os países historicamente responsáveis pela maior parcela das emissões e que acumularam riqueza durante décadas de industrialização intensiva em carbono assumam uma parcela proporcionalmente maior do financiamento da transição.

Não se pode exigir dos países em desenvolvimento o mesmo esforço, sem considerar a história, a capacidade econômica e as condições sociais de cada um.

O mesmo raciocínio vale para a mineração. A transição energética mundial depende de minerais estratégicos. Seria contraditório exigir que o Brasil forneça matérias-primas, suporte os impactos da atividade e, simultaneamente, permaneça afastado das etapas industriais de maior valor agregado.

Precisamos produzir, transformar, desenvolver tecnologia, gerar empregos qualificados e participar das cadeias globais de valor.

É nesse contexto que o resultado da COP31, realizada na Turquia, em novembro de 2026, merece uma reflexão particularmente crítica. Depois de sediar a COP30 em Belém e defender maior ambição climática, o Brasil chega ao encerramento do ciclo diplomático sem conseguir transformar suas propostas em um consenso internacional suficientemente robusto.

O documento final da conferência não fez menção explícita aos combustíveis fósseis, enquanto os mapas do caminho defendidos pela presidência brasileira não alcançaram o apoio necessário para se converter em compromissos coletivos.

A resistência dos países ricos a ampliar o financiamento climático também expõe uma contradição: cobra-se maior esforço dos países em desenvolvimento, mas a transferência dos recursos necessários continua aquém das expectativas.

O Brasil não pode aceitar que o discurso da responsabilidade ambiental seja utilizado para impor restrições aos seus projetos de desenvolvimento, sem que exista uma contrapartida financeira, tecnológica e comercial efetiva.

O problema brasileiro, entretanto, não se limita à diplomacia climática. Existe uma contradição ainda mais profunda: enquanto o país se esforça para ocupar protagonismo nas negociações ambientais internacionais, milhões de brasileiros continuam sem acesso adequado a saneamento básico, educação de qualidade, saúde, segurança, moradia digna e oportunidades de emprego qualificado

A pobreza continua sendo uma das nossas maiores emergências nacionais. A desigualdade limita a liberdade, compromete a produtividade e impede que parcelas expressivas da população tenham acesso aos benefícios do desenvolvimento.

De todo modo, não é razoável construir uma agenda ambiental que ignore essa realidade. Sustentabilidade não é apenas preservar florestas, reduzir emissões ou ampliar fontes renováveis.

É também garantir condições dignas de vida, combater a pobreza, ampliar oportunidades e promover desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental.

Uma política climática que não dialogue com a realidade das pessoas corre o risco de se transformar em uma agenda distante da sociedade, incapaz de produzir legitimidade e resultados duradouros.

*Georges Humbert é advogado, professor, pós-doutor em direito pela Universidade de Coimbra e pela Unicuritiba, doutor e mestre em direito pela PUC e presidente do IBRADES.