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A COP31, realizada em Antália, na Turquia, terminou neste domingo, 22 de novembro, com um alerta: diante do agravamento da crise climática, o mundo continua incapaz de transformar compromissos em decisões à altura do desafio. A conferência encerrou-se sem consenso sobre seu principal acordo político.

Os sinais de dificuldade já haviam surgido nas reuniões preparatórias de Bonn, em junho, quando financiamento, adaptação e redução de emissões dividiram os países. Ainda assim, esperava-se uma conferência voltada menos a promessas e mais à implementação, aos investimentos e à transição energética.

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O principal impasse foi a falta de compromissos claros para reduzir a dependência de petróleo, carvão e gás, principais responsáveis pelo aquecimento global.

A União Europeia, com destaque para França e Alemanha, além do Reino Unido e de países vulneráveis à crise climática, rejeitou uma proposta que sequer mencionava explicitamente os combustíveis fósseis. O financiamento também dividiu os países.

O resultado expõe as contradições da diplomacia internacional. Anos depois de acordos históricos, permanece difícil avançar na transição energética reconhecida na COP28. O ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, denunciou a influência dos interesses petrolíferos nas negociações.

Sua crítica traduz um problema maior: a ciência aponta a urgência da mudança, mas interesses econômicos e geopolíticos ainda retardam decisões.

As grandes potências precisam priorizar a transição energética. Enquanto segurança energética e disputas comerciais se sobrepuserem aos compromissos climáticos, as conferências continuarão produzindo expectativas maiores que seus resultados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, resumiu o problema: “Pode não haver consenso na sala de negociações, mas não há ambiguidade na ciência.” O clima não espera acordos diplomáticos. Ondas de calor, enchentes, secas e outros eventos extremos já afetam milhões de pessoas, sobretudo as mais vulneráveis.

É justo reconhecer que a COP31 registrou avanços pontuais em transição justa, eletrificação e cooperação. Mas essas iniciativas não compensam a ausência de um entendimento político abrangente. Rejeitar um texto insuficiente não significa rejeitar o multilateralismo: significa exigir que ele produza resultados concretos.

Participei da primeira semana da conferência representando Salvador, acompanhando debates sobre financiamento climático, resiliência urbana, soluções baseadas na natureza, economia circular e governança. Saí com uma convicção reforçada: as cidades precisam ter mais voz e acesso a recursos, pois é nelas que os impactos da crise climática se manifestam e muitas soluções são executadas.

Em Salvador, corredores verdes, microflorestas urbanas, ampliação da coleta seletiva, economia circular e fortalecimento da governança climática mostram que a ação local pode avançar. Mas nenhum município consegue, sozinho, compensar a lentidão das grandes economias ou suprir a falta de financiamento. Recursos climáticos precisam chegar aos territórios e, especialmente, às comunidades mais expostas aos riscos.

Essa é também uma questão de justiça: países e populações que menos contribuíram para as emissões frequentemente sofrem as consequências mais severas. Adaptação não pode permanecer em segundo plano, nem depender de promessas financeiras sem prazos e garantias.

O fracasso em alcançar consenso deve impulsionar mudanças nas negociações, maior responsabilidade dos grandes emissores e compromissos acompanhados de metas, prazos e investimentos. A próxima COP não pode ser apenas mais uma promessa de resolver amanhã o que já é urgente hoje.

A COP31 terminou sem consenso. Mas a ciência não tem dúvidas, a crise climática não faz concessões e o planeta não pode esperar.

*Ivan Euler Paiva, mestre em Engenharia Ambiental Urbana e secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal de Salvador