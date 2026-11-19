Essa Salvador é um caldeirão de histórias curiosas. Acarajé virou patrimônio, bairro muda de nome todo dia, tem praia que virou passarela e até picolé que subiu na vida.

O Picolé Capelinha é um verdadeiro exemplo de ascensão social. Nasceu humilde, foi alvo de gozação, enfrentou preconceito de classe no mundo dos congelados e hoje vive frequentando as areias badaladas do Porto da Barra.

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Lembro bem quando o picolé virou uma febre lá na Cidade Baixa, onde eu morava. Pelas bandas de 1972, o empresário Antonio Mota dos Santos, Seu Antônio, resolveu fabricar picolés artesanais nos fundos de sua mercearia, no bairro da Capelinha de São Caetano.

Naquele tempo, o mercado dos gelados tinha seus representantes de prestígio: Kibon e Maguary. Quem tinha moral com a produção local eram a Sorveteria da Ribeira e a Sorveteria Primavera, essa com seu famoso e caro picolé Esquimó (ou Eskimó, não me vem à memória).

Concorriam com os picolés de grife, os aristocratas do palito, os que chegavam à praia com pose de quem tinha apartamento no Corredor da Vitória, num tempo em que a Polícia Federal não perseguia barão na região.

E então apareceu o Capelinha.

Baratinho, popular, sem frescura e sem pedigree. Custava muito menos que os concorrentes e, por isso mesmo, virou motivo de brincadeira. Havia quem torcesse o nariz para o pobre coitado, como se picolé também precisasse apresentar declaração de Imposto de Renda para ser respeitado.

— Vai querer Kibon ou Capelinha?

Dependendo da resposta, o sujeito já entregava sua situação financeira sem precisar abrir a carteira. Mas Seu Antônio não estava preocupado com a aristocracia dos congelados. Queria vender picolé bom, gostoso e acessível. E foi exatamente isso que fez.

O Capelinha, cujo nome homenageia o bairro onde surgiu, chamava-se, a princípio, Santo Antônio, em homenagem ao santo protetor de Seu Antônio. Era a cara de Salvador de então: simples, popular, cheio de personalidade e sem vergonha das próprias origens.

O tempo passou, Salvador mudou, o preço do coco subiu, o do limão também, tamarindo, idem, açúcar, tudo subiu de preço; estacionamento passou a ser pago e até tomar banho de mar no Porto da Barra tem seu preço.

E, se sentar na areia, hoje, levando o cooler, pode tomar porrada dos barraqueiros. É uma nova Salvador de metrô, BRT, aeroporto com outro nome, rodoviária nova e muita modernidade. Você me pede que retome o assunto e pergunta: “E o Capelinha?”. Ah, o Capelinha deu a volta por cima!

Aquele picolé que um dia foi visto como opção econômica passou a circular com desenvoltura pelo Porto da Barra, Ribeira, Itapuã e achei até na Ilha de Itaparica, servindo de opção como sobremesa num restaurante de qualidade. Virou assunto de gastronomia. Capelinha gourmet.

Não mudou nada da receita. Bastou continuar sendo Capelinha, com seus sabores e sua história. Seu preço subiu, mas nada assombroso. O sabor mudou um pouco, sem comprometer o gosto afetivo.

Gostava demais do Capelinha, que só era vendido antigamente no subúrbio e na Cidade Baixa, parecendo que tinha vergonha de subir a Avenida Contorno ou atravessar o Túnel Américo Simas. Seu campo de venda ia somente até a Feira de São Joaquim.

Anos depois, já repórter por este A TARDE, tive de fazer uma matéria mostrando que a fábrica do picolé estava colada a um esgoto corrente e contínuo, um pequeno riacho de contaminação. Parece que a Vigilância Sanitária foi lá e fechou, não tenho certeza.

Num período, acho que por questões de rusgas familiares, fechou as portas e, depois, Seu Antônio abriu de novo. Seu Antônio, sem imaginar, criou uma espécie de fenômeno sociológico baiano: um picolé que conseguiu atravessar classes sociais, gerações e bairros sem perder a identidade.

Hoje, a marca vai além de Guarajuba e Vilas do Atlântico. Até aceita pedidos por WhatsApp e aplicativos de entrega. Seu Antônio faleceu na terça-feira, 17 de novembro, aos 90 anos, deixando um legado que vai muito além dos negócios.

Criou uma marca que se misturou à infância de milhares de baianos, aos domingos de praia, às férias escolares e àquela felicidade que cabia inteira num palito de madeira. A mesma felicidade que ele, com idade avançada, não deixava de mostrar.

*Jolivaldo Freitas é escritor. Autor de “Histórias da Bahia – Jeito Baiano” e do livro “Baianidades”, dentre outros. Romancista.