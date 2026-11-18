Antônio Mota dos Santos, o Seu Antônio, fundador do tradicional picolé Capelinha, morreu nesta terça-feira, 17, aos 90 anos. O anúncio foi realizado pelas redes sociais da própria marca, através de um vídeo de despedida.

"Algumas histórias não terminam, continuam vivendo nas lembranças de quem fez parte delas. Hoje, nos despedimos com gratidão, seu legado permanece vivo. Obrigado por tudo, sr. Antônio", anunciou.

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As imagens destacam o legado do empresário, que desde 1972 faz parte do paladar de crianças e adultos de Salvador. Para a expansão do negócio, o gestor investiu em sabores que não eram populares na época como, milho verde, jaca e goiaba, se tornando referência até os tempos atuais.

"Teve um tempo em que só existia o Seu Antônio, os ambulantes e o coração da Bahia derretendo pelos picolés Capelinha. Sem embalagem, sem propaganda, foi o sabor que ensinou a confiança: 'Só compre se for Capelinha'. Essa essência atravessou gerações, guardou a infância na areia quente, o barulho do mar e o riso de quem a gente ama", destacou o texto.

Veja a publicação:

Nos comentários, clientes, familiares, amigos e empresários, destacaram o legado do empresário, que transformou histórias.

"Foi o homem que colocou amor, dedicação e simplicidade em tudo o que fazia. Com seu sorriso no rosto e o orgulho de levar sua marca por onde passava, construiu uma história que jamais será esquecida", escreveu um.

"Vai o homem e fica sua obra ! Gratidão ao criador de uma marca que fez parte da minha infância e hoje faz parte diária da minha vida", comentou mais uma.

"Minha infância todinha no balcão da sorveteria na volta da escola… e antes de dar os quebrados, ele dava as artes que ele inventava… até picolé de jiló rolou", lembrou outra.

História do picolé Capelinha

Com origem em 1972, o Picolé Capelinha faz parte da memória afetiva de diferentes gerações e se tornou uma das marcas mais reconhecidas da cultura popular de Salvador.

Quando surgiu no bairro de Capelinha de São Caetano, os consumidores perguntavam aos vendedores de onde vinham aqueles picolés. A resposta era simples: “lá da Capelinha”. O nome acabou sendo incorporado à marca e se transformou em uma referência que permanece até hoje.

Ao longo das décadas, o Capelinha deixou de ser apenas um picolé para se transformar em parte do imaginário baiano. Coco, amendoim, cajá, umbu, goiaba, morango e tantos outros sabores passaram a fazer parte das lembranças de quem frequentava as praias de Salvador.

Atualmente, a Capelinha mantém sua identidade tradicional enquanto acompanha as transformações do mercado. A empresa já chegou a trabalhar com 17 sabores, preservando alguns dos clássicos que se destacam entre os consumidores, como amendoim e coco.

A marca também reforça em seus canais oficiais sua origem baiana, destacando que o produto é feito à base de frutas e carrega uma história iniciada há mais de 50 anos. A Capelinha afirma ainda que seus produtos não contêm glúten.

Outra característica que acompanha a história da marca é a conexão com a cultura local. Depois de modernizar sua apresentação, a Capelinha passou a utilizar palitos com frases inspiradas em expressões baianas, aproximando ainda mais o produto do jeito descontraído e irreverente de falar da Bahia.