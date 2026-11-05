Copiar o código não é copiar o negócio: o real valor do software na era da IA

Historicamente, o desenvolvimento de programas complexos e robustos apoiava-se em barreiras técnicas quase impossíveis de ultrapassar. Soluções maduras de mercado exigiam anos de pesquisa e desenvolvimento, investimentos na casa dos milhões de dólares e equipes altamente especializadas. Para quem estava de fora, acessar e compreender o funcionamento interno desses sistemas era uma tarefa árdua: o que se disponibiliza ao usuário é apenas a versão compilada, traduzida na linguagem de máquina que os processadores executam. Sem o código-fonte original em mãos, o produto permanecia resguardado por uma barreira de proteção técnica natural.

O avanço acelerado da inteligência artificial generativa e dos agentes autônomos de programação está redefinindo essas fronteiras com uma velocidade sem precedentes. Hoje, ferramentas analíticas modernas conseguem mapear a estrutura de uma aplicação, interpretar seu comportamento, examinar suas rotinas internas e reconstruir uma lógica entendível em linguagem de programação. Isso não significa que a IA resgate magicamente as linhas escritas pelos engenheiros no passado, mas sim que ela é capaz de deduzir a função e gerar uma nova formulação técnica para reproduzir com exatidão o mesmo resultado.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando essa capacidade é combinada a agentes que desmembram, reescrevem, testam, identificam erros e ajustam o código em ciclos contínuos, o custo e o tempo necessários para realizar engenharia reversa caem consideravelmente. Essa transformação acaba com o antigo dogma segundo o qual a ausência do código-fonte bastava como garantia de exclusividade.

A diferença crucial entre clonar o sistema e replicar a empresa

À primeira vista, o cenário poderia sugerir o colapso iminente do modelo de software fechado. Entretanto, essa constatação exige um discernimento estratégico. Copiar a arquitetura de um software não equivale a copiar o negócio que o sustenta.

Se uma ferramenta de IA recriar com extrema precisão a interface, as bibliotecas, as listas de reprodução e o reprodutor de uma plataforma líder de streaming de áudio, essa réplica não diminuirá a relevância do serviço original no mercado. O verdadeiro valor da solução não reside no desenho dos botões ou nas chamadas de sistema, mas sim no ecossistema consolidado sob a superfície: catálogos licenciados, acordos comerciais, modelos preditivos aprimorados ao longo de anos, histórico de navegação, confiabilidade de infraestrutura, escala e força de marca. A embalagem técnica é replicável; os ativos intangíveis e operacionais, não.

A mesma dinâmica se impõe em iniciativas de qualquer porte. Se uma empresa criar um aplicativo de orientação nutricional que apenas calcule cardápios a partir de peso e altura, ela estará entregando uma funcionalidade que já se converteu em commodity. Por outro lado, se a solução integra o contexto domiciliar, identifica padrões de rotina, recalcula planos com base na evolução metabólica do usuário e estabelece uma relação contínua de suporte e engajamento, o diferencial competitivo deixa de ser o algoritmo em si e passa a ser a inteligência contextual acumulada.

Limites legais, governança e o futuro do valor competitivo

Do ponto de vista legal e de conformidade, vale reforçar que a mediação por inteligência artificial não torna a engenharia reversa automaticamente lícita. A observância da propriedade intelectual, das licenças contratuais, dos termos de uso e da proteção de dados pessoais (LGPD) continua sendo indispensável do ponto de vista ético e regulatório rigoroso.

Em última análise, a inteligência artificial não está apenas facilitando e acelerando a criação de programas; ela está impondo a líderes, gestores e desenvolvedores uma reflexão inadiável: se um agente autônomo for capaz de reconstruir amanhã todas as linhas de código da sua aplicação, o que resta da sua organização? Se a resposta for o vazio, a sustentabilidade da empresa está ameaçada. Mas se sobrarem marca, governança, dados estratégicos, distribuição, comunidade e a confiança sólida dos usuários, o negócio terá construído um valor autêntico, duradouro e impossível de clonar.

*Donjorge Almeida é Diretor de Ecossistemas e Comunidades da ASSESPRO-BA. Líder de inovação, comunicador e especialista em construção de ecossistemas e comunidades de Inovação, com mais de 15 anos de trajetória no fomento ao empreendedorismo tecnológico no Brasil.