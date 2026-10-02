Lula derruba debate e apaga adversários no fim da eleição

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No apagar das luzes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o debate que sequer aconteceu, nesta quinta-feira, 1. Sua ausência em corpo e em ‘púlpito’ fez com que o último encontro entre os candidatos se tornasse inviável e desinteressante.

Lula, que já havia sinalizado sua ausência desde a última semana, se antecipou aos adversários, todos interessados no debate da TV Globo, e marcou entrevista em um podcast.

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A decisão se mostrou acertada, a live alcançou números acima do esperado, e Lula reinou sozinho, deixando Flávio Bolsonaro e seus demais opositores sem qualquer plataforma de divulgação das suas propostas às vésperas do primeiro turno.

Sem Lula, Flávio recuou e desistiu ‘aos 45 do segundo tempo’. Sem Lula e sem Flávio, os organizadores entenderam que não fazia mais qualquer sentido manter o debate com coadjuvantes e figurantes da eleição presidencial.

Flávio fez uma live, mas não conseguiu metade da metade da repercussão da transmissão do seu opositor. O petista, por sua vez, teve o espaço que precisava faltando dois dias para o primeiro turno, sem riscos de ser alvo de ofensas ou ataques orquestrados.

Lula fala sobre tudo durante entrevista

Lula falou sobre absolutamente tudo durante a entrevista. Deitou e rolou, como uma bailarina em noite de apresentação.

Experiente, mas não enferrujado, Lula prometeu vencer no primeiro turno, atacou Flávio Bolsonaro, endureceu o discurso contra Donald Trump, elogiou seus antigos adversários, citando nominalmente cada um deles, e ainda aproveitou para esclarecer tudo o que precisava sobre as poucas crises que respingaram no seu terceiro mandato.

No fim das contas, Lula deixou seus adversários sem qualquer palco, brilhou, mostrou porque é favorito para as eleições do próximo domingo, 4, e esfregou na face de cada um dos seus algozes o motivo de ter sobrevivido depois de tantas porradas que a política lhe deu.