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Lula derruba debate e apaga adversários no fim da eleição

Artigo de Cássio Moreira repercute reta final da disputa

Cássio Moreira
Por
Lula não apareceu em debate da Globo
Lula não apareceu em debate da Globo - Foto: Reprodução

No apagar das luzes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o debate que sequer aconteceu, nesta quinta-feira, 1. Sua ausência em corpo e em ‘púlpito’ fez com que o último encontro entre os candidatos se tornasse inviável e desinteressante.

Lula, que já havia sinalizado sua ausência desde a última semana, se antecipou aos adversários, todos interessados no debate da TV Globo, e marcou entrevista em um podcast.

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A decisão se mostrou acertada, a live alcançou números acima do esperado, e Lula reinou sozinho, deixando Flávio Bolsonaro e seus demais opositores sem qualquer plataforma de divulgação das suas propostas às vésperas do primeiro turno.

Sem Lula, Flávio recuou e desistiu ‘aos 45 do segundo tempo’. Sem Lula e sem Flávio, os organizadores entenderam que não fazia mais qualquer sentido manter o debate com coadjuvantes e figurantes da eleição presidencial.

Flávio fez uma live, mas não conseguiu metade da metade da repercussão da transmissão do seu opositor. O petista, por sua vez, teve o espaço que precisava faltando dois dias para o primeiro turno, sem riscos de ser alvo de ofensas ou ataques orquestrados.

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Lula fala sobre tudo durante entrevista

Lula falou sobre absolutamente tudo durante a entrevista. Deitou e rolou, como uma bailarina em noite de apresentação.

Experiente, mas não enferrujado, Lula prometeu vencer no primeiro turno, atacou Flávio Bolsonaro, endureceu o discurso contra Donald Trump, elogiou seus antigos adversários, citando nominalmente cada um deles, e ainda aproveitou para esclarecer tudo o que precisava sobre as poucas crises que respingaram no seu terceiro mandato.

No fim das contas, Lula deixou seus adversários sem qualquer palco, brilhou, mostrou porque é favorito para as eleições do próximo domingo, 4, e esfregou na face de cada um dos seus algozes o motivo de ter sobrevivido depois de tantas porradas que a política lhe deu.

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