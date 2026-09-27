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O Brasil que o mundo quer ver

Confira o artigo do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano

Gustavo Feliciano | Ministro do Turismo
Por Gustavo Feliciano | Ministro do Turismo
O secretário de Turismo, Gustavo Feliciano
O secretário de Turismo, Gustavo Feliciano - Foto: Divulgação

Neste 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, o Brasil tem motivos de sobra para comemorar e olhar o futuro com ambição. O turismo nacional vive uma consolidação histórica, deixando o papel de promessa e se firmando como um dos motores mais eficientes de desenvolvimento sustentável.

Recordes recentes provam que o mundo voltou a olhar para o Brasil com fascínio. De janeiro e agosto de 2026, 6,4 milhões de turistas internacionais vieram ao país – alcançando o patamar recorde do mesmo período de 2025.

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Esses visitantes injetaram R$ 33,6 bilhões na nossa economia nos primeiros sete meses do ano. Uma alta expressiva em relação aos R$ 25 bilhões do mesmo período de 2025, mostrando que estrangeiros não apenas estão vindo mais ao Brasil, mas também deixando mais recursos. Recursos que irrigam desde grandes centros a pequenas comunidades.

A força do nosso mercado interno é igualmente robusta. Atingimos a maior movimentação de passageiros domésticos da história, 68,3 milhões, de janeiro a agosto. E essa movimentação se traduz em dignidade social: geramos 93 mil novos empregos formais no setor em um ano, totalizando 2,44 milhões de trabalhadores.

O cenário reflete o reforço da promoção do Brasil – calcada no compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão – e da infraestrutura turística. Consolidamos o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) como nossa principal política de fomento e impulsionamos o setor em escala sem precedentes: cerca de 6.570 contratos de financiamento com condições especiais, somando R$ 2,94 bilhões aplicados no trade turístico nacional.

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Mais do que atrair visitantes, posicionamos o país na vanguarda do turismo global. Hoje, o Brasil preside o Conselho Executivo da ONU Turismo e abriga a primeira representação da organização nas Américas. E o mundo demonstra disposição para articular avanços conosco: firmamos cooperações estratégicas com México, Índia e China, além de termos concretizado o acordo de liberalização aérea na América do Sul, integrando céus e impulsionando o turismo regional.

Em um planeta que busca experiências autênticas e sustentabilidade, o Brasil é imbatível. A riqueza e a energia da Bahia, por exemplo, traduzem essa essência, encantando o mundo com sua cultura vibrante, praias paradisíacas e destinos inesquecíveis.

O Brasil é uma experiência viva que transforma quem nos conhece. Ao comemorarmos este Dia Mundial do Turismo, assumimos com orgulho o protagonismo global que nos cabe. De braços abertos para o mundo, impulsionados pela energia do nosso povo, reafirmamos o compromisso de construir um setor forte, inclusivo e sustentável. O Brasil deixou de esperar pelo amanhã: o nosso momento de encantar o planeta é agora!

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Turismo

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