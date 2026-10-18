UCSal: semeando saberes e sonhos ao longo de 65 anos

Há exatos sessenta e cinco anos, nascia a Universidade Católica do Salvador - UCSal. Recordar esta data é celebrar uma história profundamente vinculada à história da Bahia. Ao longo dessas seis décadas e meia, a UCSal participou da formação de gerações de profissionais, pesquisadores, lideranças e cidadãos que ajudaram a construir a vida social, cultural, política e econômica do nosso Estado.

Nasceu com o propósito de oferecer à sociedade baiana uma formação de cunho essencialmente humanista, fundada nos valores da ética cristã, que estivesse atenta aos apelos emanados da sociedade de seu tempo. Cresceu, cruzando as fronteiras do tempo, ciente de seu propósito, atenta aos apelos que a sociedade dedica aos profissionais da Educação.

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O aniversário da UCSal é celebrado três dias depois do Dia do Professor, ocasião em que se ilumina a vocação docente. Mais do que uma coincidência, a proximidade de ambas as celebrações provoca nossa comunidade universitária a, além de celebrar sua história, reavivar seu compromisso educacional com o presente, sem descuidar do futuro.

Hoje somos provocados a repensar qual é mesmo a missão que emana de nossa vocação educacional. Qual o sonho que alimenta nossa comunidade universitária, comprometida com uma educação de raiz católica? Qual o amanhã que queremos colorir na fina tela da existência humana?

Celebrar este aniversário é reconhecer que a UCSal nasceu epermanece viva como um espaço onde são cultivados valores existenciais sempre urgentes, como a busca pela verdade, o respeito à dignidade humana, o cuidado com a vida e a promoção do bem-estar social.

Sua identidade católica é mais do que um adjetivo institucional: é um modo de compreender o mundo. Ser uma universidade católica é assumir, sobretudo, o compromisso de cultivar a esperança como motor que move a Educação, esta ferramenta com o poder incrível de transformar a realidade.

Olhemos para o passado, e sejamos gratos por nossa história. Mas olhemos também para o futuro. Olhemos com esperança, assumindo o compromisso de sermos verdadeiros arquitetos do amanhã. Em tempos nos quais o mundo inteiro se volta ao avanço da inteligência artificial, que possamos subverter a lógica reinante, olhando para o essencialmente humano.

A chama da vida nutrida pela UCSal se mantém intacta porque nada está pronto e acabado. O horizonte que se põe ante nossos olhos ainda nos pede muito a ofertar, no curso do projeto educacional humanista, tão antigo e tão novo, inaugurado em 18 de outubro de 1961 e que se revela retumbante no hoje e, certamente, no porvir.

Vida longa à Universidade Católica do Salvador e louvadas sejam as vidas devotadas à Educação no solo baiano!

O reitor Deivid Carvalho Lorenzo - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

*Reitor da Universidade Católica do Salvador e professor do Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade Contemporânea e da Faculdade de Direito