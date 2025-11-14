Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Brasil tem novas regras para carros híbridos e elétricos; saiba qual

Novo documento padroniza processo crucial e foi elaborado em conjunto com as montadoras entidades setoriais, oficinas e centros de pesquisa

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/11/2025 - 17:30 h
BYD Dolphin Mini GL
BYD Dolphin Mini GL -

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) anunciou, nesta sexta-feira, 14, uma nova diretriz de orientação ao mercado no que engloba a manutenção de veículos híbridos e elétricos. A ABNT PR 1025, como é chamada, cria uma padronização na qualificação e atuação segura dos profissionais na área.

Na prática, o documento consolida, pela primeira vez no país, os conhecimentos, habilidades e responsabilidades exigidas de mecânicos que trabalham com sistemas de alta tensão e corrente contínua.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O mercado brasileiro de veículos elétricos está crescendo rapidamente. Esse movimento exige profissionais preparados para atuar com segurança em sistemas de alta tensão”, afirmou o presidente da ABNT, Mário William Esper.

A norma estabelece três níveis de especialização, começando pela intervenção limitada a sistemas mecânicos e chegando até a qualificação completa para trabalhar com alta tensão e derivados.

Veja os três níveis de especialização

Nível 1

  • Escolaridade: 5° ano do ensino fundamental;
  • Experiência: quatro anos como ajudante ou dois anos como mecânico automotivo;
  • Aplicação: Atuar somente na reparação da parte mecânica ou do interior do veículo.

Nível 2

  • Ensino médio completo com curso profissionalizante na área de elétrica/eletrônica automotiva;
  • Dois anos como ajudante ou um ano como mecânico automotivo;
  • Atuar na reparação da parte mecânica do veículo, elétrica de baixa tensão (12 V) e dar suporte operacional a mecânico de veículo propelido a eletricidade.

Leia Também:

Os 18 carros inéditos que serão lançados no Salão do Automóvel 2025
Carro dos sonhos? Com sofá e geladeira, veículo começa a fazer sucesso
Habilitação de graça: tudo que você precisa saber
Trem mais rápido que um avião atingirá velocidade de até 1000 km/h

Nível 3

  • Ensino técnico ou superior completo na área de tração elétrica automotiva;
  • Um ano como mecânico automotivo de tração elétrica (alta-tensão e bateria automotiva);
  • Atuar na reparação da parte mecânica do veículo, elétrica de baixa tensão (12V), elétrica de alta-tensão, remoção e instalação do motor e bateria de tração e gerenciar as atividades operacionais em geral.

Com essa programação, a norma deve orientar a criação de:

  • programas de qualificação profissional;
  • iniciativas de certificação de mecânicos e oficinas;
  • atualização curricular de escolas técnicas;
  • políticas públicas voltadas à segurança e à capacitação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos carros carros elétricos carros híbridos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD Dolphin Mini GL
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

BYD Dolphin Mini GL
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

BYD Dolphin Mini GL
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

BYD Dolphin Mini GL
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x