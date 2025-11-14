Brasil tem novas regras para carros híbridos e elétricos; saiba qual

BYD Dolphin Mini GL - Foto: Divulgação / BYD do Brasil

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) anunciou, nesta sexta-feira, 14, uma nova diretriz de orientação ao mercado no que engloba a manutenção de veículos híbridos e elétricos. A ABNT PR 1025, como é chamada, cria uma padronização na qualificação e atuação segura dos profissionais na área.

Na prática, o documento consolida, pela primeira vez no país, os conhecimentos, habilidades e responsabilidades exigidas de mecânicos que trabalham com sistemas de alta tensão e corrente contínua.

“O mercado brasileiro de veículos elétricos está crescendo rapidamente. Esse movimento exige profissionais preparados para atuar com segurança em sistemas de alta tensão”, afirmou o presidente da ABNT, Mário William Esper.

A norma estabelece três níveis de especialização, começando pela intervenção limitada a sistemas mecânicos e chegando até a qualificação completa para trabalhar com alta tensão e derivados.

Veja os três níveis de especialização

Nível 1

Escolaridade: 5° ano do ensino fundamental;

Experiência: quatro anos como ajudante ou dois anos como mecânico automotivo;

Aplicação: Atuar somente na reparação da parte mecânica ou do interior do veículo.

Nível 2

Ensino médio completo com curso profissionalizante na área de elétrica/eletrônica automotiva;

Dois anos como ajudante ou um ano como mecânico automotivo;

Atuar na reparação da parte mecânica do veículo, elétrica de baixa tensão (12 V) e dar suporte operacional a mecânico de veículo propelido a eletricidade.

Nível 3

Ensino técnico ou superior completo na área de tração elétrica automotiva;

Um ano como mecânico automotivo de tração elétrica (alta-tensão e bateria automotiva);

Atuar na reparação da parte mecânica do veículo, elétrica de baixa tensão (12V), elétrica de alta-tensão, remoção e instalação do motor e bateria de tração e gerenciar as atividades operacionais em geral.

Com essa programação, a norma deve orientar a criação de: