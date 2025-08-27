BYD bate recorde mundial com esportivo elétrico que ultrapassa 470km/h

Recorde foi estabelecido pelo piloto profissional Marc Basseg - Foto: Divulgação / BYD

A fabricante chinesa BYD escreveu um novo capítulo na história da velocidade automotiva ao levar o Yangwang U9 a incríveis 472,41 km/h durante testes oficiais em Papenburg, na Alemanha. O feito rendeu ao modelo o título de carro elétrico de produção mais rápido do planeta.

O recorde foi estabelecido pelo piloto profissional Marc Basseg a bordo da versão Track Edition, preparada para rodar em vias públicas, mas equipada com elementos que maximizam o desempenho, como difusores de fibra de carbono. O mesmo piloto já havia conduzido a versão tradicional do U9, que alcançou 391,94 km/h em 2023.

Potência que supera Ferrari e Ford F-150

Sob o capô, ou melhor, nas quatro rodas, o Yangwang U9 distribui 1.306 cv de potência e 130,5 kgfm de torque por meio de quatro motores elétricos de 326 cv cada. Para efeito de comparação, esse conjunto entrega mais que o dobro da força do famoso motor Coyote V8 5.0L da Ford F-150.

Na aceleração, o U9 deixa até superesportivos consagrados para trás: ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos, desempenho superior ao da Ferrari SF90 Stradale, que cumpre a mesma prova em 2,5 segundos.

Embora a versão comercial tenha velocidade máxima limitada a 309 km/h, a remoção dessas restrições foi o que permitiu à BYD quebrar a barreira dos 470 km/h.

Supercarro que pula buracos e até “dança”

Além da velocidade impressionante, o Yangwang U9 também chama atenção por recursos inusitados. O modelo é capaz de saltar para desviar de buracos ou obstáculos, graças a um sistema hidráulico ultrarrápido que eleva a suspensão em até 75 mm em frações de segundo. Em testes, o carro chegou a percorrer seis metros no ar a 120 km/h.

Outro destaque é o modo “show”, em que o carro literalmente dança ao som da música, sincronizando movimentos da suspensão com luzes externas e caixas de som.

Principais destaques do Yangwang U9

Velocidade recorde: 472,41 km/h em pista na Alemanha.

Aceleração: 0 a 100 km/h em 2,3 segundos.

Potência total: 1.306 cv distribuídos em quatro motores elétricos.

Tecnologia exclusiva: suspensão que permite saltos e movimentos sincronizados com música.

Preço na China: a partir de 1,68 milhão de renminbi (cerca de R$ 1,3 milhão).

Exclusividade e preço

Ainda indisponível no Brasil, o Yangwang U9 é vendido na China a partir de 1,68 milhão de renminbi, valor equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão.

Combinando velocidade recorde, aceleração impressionante e tecnologia inovadora, o U9 se consolida como um dos supercarros elétricos mais avançados do mundo.