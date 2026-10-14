BYD lança Dolphin Mini 2027 com novos preços e mudanças estéticas

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O BYD Dolphin Mini 2027 já está em etapa de distribuição e pode ser encontrado nas concessionárias em todo o Brasil, com grandes novidades referentes aos seus antigos pneus, que eram difíceis de serem encontrados no varejo.

Agora, toda linha BYD Dolphin Mini, o carro elétrico mais vendido do Brasil, vai utilizar pneus Pirelli 185/55 R16, em vez dos Hankook 175/55 R16.

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Com o novo jogo de pneus mais largos, o modelo pode oferecer melhorias em questões como conforto interno e dirigibilidade, além da maior oferta no varejo.

Visual atualizado

Além da substituição dos pneus, o Dolphin Mini 2027 terá seu aerofólio redesenhado, com um estilo mais leve e esportivo.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação BYD

Interior com mudanças sutis

A parte interna do BYD Dolphin Mini 2027 é praticamente a mesma de sua linha anterior, porém, o revestimento dos bancos e o acabamento interno agora podem ser coloridos com uma tonalidade mais clara.

O que muda no valor?

Na prática, o preço das versões 2026 e 2027 do BYD Dolphin Mini é igual, porém, o modelo GL, que é o mais barato, chegou aos concessionários com um desconto promocional, sendo mais barato nesse primeiro momento.

Veja o comparativo dos preços

BYD Dolphin Mini GL, bateria de 30 kWh

Linha 2026: R$ 118.990;

R$ 118.990; Linha 2027: R$ 109.990 com desconto promocional de R$ 9 mil.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

BYD Dolphin Mini GS, bateria de 38 kWh

Linha 2026: R$ 119.990;

R$ 119.990; Linha 2027: R$ 119.990.

Motorização e autonomia mudaram?

Na parte de motor e autonomia, a versão 2027 do BYD Dolphin Mini não sofreu alterações, com isso, ele segue sendo vendido com um motor elétrico dianteiro que entrega 75 cv de potência e 13,8 kgfm de torque.

Conforme a BYD, o hatch elétrico compacto vai de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

Com um pacote de baterias de 39 kWh na versão topo de linha, tem autonomia de 280 km, de acordo com o Inmetro.

Já na versão mais barata, com bateria de 30 kWh, esse número cai para 224 km.

A capacidade de recarga também muda:

30 kW na configuração de entrada;

40 kW na topo de linha em carregadores rápidos, de corrente contínua (DC).

Nos equipamentos lentos, de corrente alternada (AC), a velocidade é de 6,6 kW para as duas versões.