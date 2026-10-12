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Citroën prepara retorno de fusca francês em versão elétrica; veja

Novo veículo deve ser mais barato do BYD Dolphin Mini

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Novo Citroën 2CV terá mesmo tamanho do Renault Kwid
Novo Citroën 2CV terá mesmo tamanho do Renault Kwid - Foto: Divulgação

O Citroën 2CV, conhecido como “Fusca francês”, ganhará uma nova geração elétrica. O modelo apresentado no Salão de Paris, na França, deve chegar ao mercado europeu com preço estimado em 15 mil euros (R$ 83,4 mil).

Lançado em 1948, teve papel fundamental na reestruturação da indústria europeia após o final da Segunda Guerra Mundial. Agora, a Citroën aposta em uma releitura, seguindo uma tendência de resgate de clássicos, como o Renault Twingo, o Fiat Topolino, o Fiat 500 e o Volkswagen ID. Buzz.

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Quais são os diferenciais do modelo?

A nova geração terá 3,68 metros de comprimento, mesma medida do Renault Kwid. Segundo informações do Autoesporte, em entrevista à Stellantis, o modelo foi pensando na praticidade, dando ao motorista a possibilidade de encaixá-lo com facilidade em qualquer vaga.

O design também foi pensado para facilitar os reparos em caso de colisões, contando com o uso de materiais recicláveis na fabricação.

Além disso, apesar da inspiração no modelo original, a marca francesa aposta em uma variedade de cores e acabamentos para incorporar uma estética jovial. Os forros do volante, por exemplo, são inspirados em cestas de camponeses e algumas peças foram desenvolvidas com o auxílio de impressoras 3D.

Como não poderia faltar num carro retrô, muitas "easter eggs" foram espalhadas. Uma delas é a inscrição “48 / 90 / 26” no para-brisa: os números fazem referência ao lançamento do 2CV, em 1948, ao fim de sua produção, em 1990, e à nova fase do projeto, em 2026.

A Citroën ainda não divulgou informações sobre o motor elétrico, capacidade da bateria ou autonomia. O modelo vem para competir com o avanço de marcas chinesas, pois o BYD Dolphin Surf (nome do Dolphin Mini na região) vem registrando bons resultados nas vendas mensais.

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byd carro elétrico Citroën

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