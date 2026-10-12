Citroën prepara retorno de fusca francês em versão elétrica; veja

O Citroën 2CV, conhecido como “Fusca francês”, ganhará uma nova geração elétrica. O modelo apresentado no Salão de Paris, na França, deve chegar ao mercado europeu com preço estimado em 15 mil euros (R$ 83,4 mil).

Lançado em 1948, teve papel fundamental na reestruturação da indústria europeia após o final da Segunda Guerra Mundial. Agora, a Citroën aposta em uma releitura, seguindo uma tendência de resgate de clássicos, como o Renault Twingo, o Fiat Topolino, o Fiat 500 e o Volkswagen ID. Buzz.

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Quais são os diferenciais do modelo?

A nova geração terá 3,68 metros de comprimento, mesma medida do Renault Kwid. Segundo informações do Autoesporte, em entrevista à Stellantis, o modelo foi pensando na praticidade, dando ao motorista a possibilidade de encaixá-lo com facilidade em qualquer vaga.

O design também foi pensado para facilitar os reparos em caso de colisões, contando com o uso de materiais recicláveis na fabricação.

Além disso, apesar da inspiração no modelo original, a marca francesa aposta em uma variedade de cores e acabamentos para incorporar uma estética jovial. Os forros do volante, por exemplo, são inspirados em cestas de camponeses e algumas peças foram desenvolvidas com o auxílio de impressoras 3D.

Como não poderia faltar num carro retrô, muitas "easter eggs" foram espalhadas. Uma delas é a inscrição “48 / 90 / 26” no para-brisa: os números fazem referência ao lançamento do 2CV, em 1948, ao fim de sua produção, em 1990, e à nova fase do projeto, em 2026.

A Citroën ainda não divulgou informações sobre o motor elétrico, capacidade da bateria ou autonomia. O modelo vem para competir com o avanço de marcas chinesas, pois o BYD Dolphin Surf (nome do Dolphin Mini na região) vem registrando bons resultados nas vendas mensais.