Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

OFERTA

Fiat Argo 1.3 CVT cai para R$ 95,9 mil e faz 14,3 km/l

Descubra potência, consumo e itens de série do hatch automático

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Argo 1.3 CVT
Fiat Argo 1.3 CVT - Foto: Divulgação Fiat

O Fiat Argo Drive 1.3 CVT 2026 integra o mercado de hatches automáticos. O modelo apresenta o motor 1.3 Firefly, quatro cilindros, aspirado e flex, com oito válvulas.

O conjunto mecânico entrega 107 cv de potência com etanol e 13,7 kgfm de torque. Com gasolina, o torque atinge 13,2 kgfm. A transmissão automática do tipo CVT simula sete marchas e permite seleção manual.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Fiat Argo 1.3 CVT
Fiat Argo 1.3 CVT - Foto: Divulgação Fiat

O fabricante indica o preço sugerido de R$ 109.980. Ofertas comerciais em concessionárias comercializam o veículo a partir de R$ 95,9 mil, conforme pintura e opcionais.

A montadora disponibiliza o pacote S-Design para alterações visuais e de acabamento.

O consumo de combustível registrado em ciclos urbanos e rodoviários segue os dados abaixo:

  • Etanol (cidade): 9,0 km/l
  • Etanol (estrada): 10,3 km/l
  • Gasolina (cidade): 12,8 km/l
  • Gasolina (estrada): 14,3 km/l

O veículo registra aceleração de 0 a 100 km/h em 11,2 segundos. A velocidade máxima alcança 174 km/h. O tanque de combustível armazena 45 litros. O porta-malas possui capacidade para 300 litros e dispõe de sistema de rebatimento do banco traseiro.

A lista de equipamentos inclui direção elétrica, volante multifuncional, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e computador de bordo.

Interior Fiat Argo 1.3 CVT
Interior Fiat Argo 1.3 CVT - Foto: Divulgação Fiat

A central multimídia oferece conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, além de entradas USB e Bluetooth. O sistema exibe métricas de autonomia, consumo médio, velocidade e distância percorrida.

A configuração de segurança conta com dois airbags frontais, controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampas. O banco traseiro contém cintos de três pontos, apoios de cabeça e fixação Isofix para cadeiras infantis.

Leia Também:

E-TECH

Renault deixa Megane R$ 57 mil mais barato e supera Boreal
Renault deixa Megane R$ 57 mil mais barato e supera Boreal imagem

WULING BINGO PRO CHINÊS

Chevrolet lancará Celta elétrico no Brasil com autonomia de 403 km
Chevrolet lancará Celta elétrico no Brasil com autonomia de 403 km imagem

NISSAN

Montadora japonesa demite 20 mil funcionários e fecha 7 fábricas
Montadora japonesa demite 20 mil funcionários e fecha 7 fábricas imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Fiat Argo

Relacionadas

Mais lidas