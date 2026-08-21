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Fiat Argo 1.3 CVT cai para R$ 95,9 mil e faz 14,3 km/l
Descubra potência, consumo e itens de série do hatch automático
O Fiat Argo Drive 1.3 CVT 2026 integra o mercado de hatches automáticos. O modelo apresenta o motor 1.3 Firefly, quatro cilindros, aspirado e flex, com oito válvulas.
O conjunto mecânico entrega 107 cv de potência com etanol e 13,7 kgfm de torque. Com gasolina, o torque atinge 13,2 kgfm. A transmissão automática do tipo CVT simula sete marchas e permite seleção manual.
O fabricante indica o preço sugerido de R$ 109.980. Ofertas comerciais em concessionárias comercializam o veículo a partir de R$ 95,9 mil, conforme pintura e opcionais.
A montadora disponibiliza o pacote S-Design para alterações visuais e de acabamento.
O consumo de combustível registrado em ciclos urbanos e rodoviários segue os dados abaixo:
- Etanol (cidade): 9,0 km/l
- Etanol (estrada): 10,3 km/l
- Gasolina (cidade): 12,8 km/l
- Gasolina (estrada): 14,3 km/l
O veículo registra aceleração de 0 a 100 km/h em 11,2 segundos. A velocidade máxima alcança 174 km/h. O tanque de combustível armazena 45 litros. O porta-malas possui capacidade para 300 litros e dispõe de sistema de rebatimento do banco traseiro.
A lista de equipamentos inclui direção elétrica, volante multifuncional, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e computador de bordo.
A central multimídia oferece conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, além de entradas USB e Bluetooth. O sistema exibe métricas de autonomia, consumo médio, velocidade e distância percorrida.
A configuração de segurança conta com dois airbags frontais, controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampas. O banco traseiro contém cintos de três pontos, apoios de cabeça e fixação Isofix para cadeiras infantis.