Renault deixa Megane R$ 57 mil mais barato e supera Boreal

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A fabricante Renault implementou redução de preço para o modelo Megane E-Tech no Brasil. A medida comercial estabelece o valor de R$ 212.790 para o utilitário esportivo elétrico, o que representa decréscimo de R$ 57.000 em relação ao lançamento oficial de 2023.

A estratégia comercial busca ampliar a participação do veículo no segmento de carros eletrificados e elevar o volume de emplacamentos acumulados desde a chegada do produto ao país.

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Desempenho e motorização do Renault Megane E-Tech

Traseira Megane E-Tech - Foto: Divulgação Renault

O projeto mecânico do veículo contempla propulsor elétrico com rendimento de 220 cv e torque de 30,5 kgfm. Os registros técnicos indicam aceleração de zero a 100 km/h em 7,4 segundos, com velocidade máxima limitada a 160 km/h.

O pacote energético utiliza bateria de 60 kWh, entregando autonomia homologada de 337 km segundo parâmetros do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

O sistema de recarga rápida aceita potência de até 130 kW, recuperando o nível energético de 15% para 80% em 36 minutos.

Posicionamento de mercado e concorrência

Interior Megane E-Tech - Foto: Divulgação Renault

A tabela promocional aproxima o custo do elétrico de utilitários a combustão e de outros SUVs da própria marca francesa, a exemplo do Renault Boreal.

Os dados de emplacamento divulgados apontam 346 unidades comercializadas no território nacional ao longo do período de três anos.

A montadora francesa mantém a oferta por tempo indeterminado nas concessionárias com o intuito de esocar o estoque e estimular a demanda pelo crossover importado.