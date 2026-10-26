Fiat pode reviver SUV de 7 lugares para barrar avanço de chinesas

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Para reforçar sua presença no segmento de SUVs, a Fiat, uma das principais empresas do setor automobilístico, pode recuperar um nome conhecido no Brasil.

Isso porque um modelo que saiu de linha há quase uma década voltou a chamar atenção após projeções digitais mostrarem como seria sua transformação para enfrentar uma concorrência bem diferente daquela que existia quando ele era vendido por aqui.

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O designer Kleber Silva, conhecido como KDesign nas redes sociais, criou as imagens, que mostram uma possível releitura do Fiat Freemont, utilitário comercializado no país entre 2011 e 2016.

A proposta combina elementos visuais de modelos recentes da marca italiana com uma carroceria mais robusta, alinhada à preferência atual por SUVs de aparência aventureira.

Fiat não confirmou se pretende retomar o projeto

Até o momento, a Fiat não confirmou se pretende retomar o projeto. Além disso, é importante pontuar que as imagens são apenas uma interpretação independente, inspirada em veículos e tendências da marca.

No entanto, ainda assim, a ideia chama atenção em um momento no qual fabricantes chinesas ampliam sua atuação no Brasil e pressionam as marcas tradicionais a renovar suas linhas.

Os detalhes do SUV da Fiat com visual renovado

A releitura do SUV da Fiat tem linhas retas, para-lamas destacados, proteções plásticas na parte inferior da carroceria e barras prateadas no teto. Na dianteira, uma faixa escura conecta os faróis e destaca o logotipo da Fiat.

Se destacam a assinatura luminosa e os elementos geométricos, que remetem ao estilo do Grande Panda, enquanto alguns detalhes da carroceria lembram modelos da Jeep.

Já na traseira, as lanternas segmentadas e o acabamento escurecido reforçam a aparência robusta. Ademais, o desenho sugere a possibilidade de aproveitar componentes de outros veículos da Stellantis, grupo que reúne marcas como Fiat, Jeep e Peugeot.

Entretanto, não há informações oficiais sobre dimensões, plataforma ou equipamentos de um eventual modelo de produção.