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RELEITURA

Fiat pode reviver SUV de 7 lugares para barrar avanço de chinesas

Iniciativa pode recuperar um nome conhecido no Brasil

Edvaldo Sales
Por
Designer criou projeções digitais que mostram uma possível releitura do Fiat Freemont
Designer criou projeções digitais que mostram uma possível releitura do Fiat Freemont - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Para reforçar sua presença no segmento de SUVs, a Fiat, uma das principais empresas do setor automobilístico, pode recuperar um nome conhecido no Brasil.

Isso porque um modelo que saiu de linha há quase uma década voltou a chamar atenção após projeções digitais mostrarem como seria sua transformação para enfrentar uma concorrência bem diferente daquela que existia quando ele era vendido por aqui.

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O designer Kleber Silva, conhecido como KDesign nas redes sociais, criou as imagens, que mostram uma possível releitura do Fiat Freemont, utilitário comercializado no país entre 2011 e 2016.

A proposta combina elementos visuais de modelos recentes da marca italiana com uma carroceria mais robusta, alinhada à preferência atual por SUVs de aparência aventureira.

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Fiat não confirmou se pretende retomar o projeto

Até o momento, a Fiat não confirmou se pretende retomar o projeto. Além disso, é importante pontuar que as imagens são apenas uma interpretação independente, inspirada em veículos e tendências da marca.

No entanto, ainda assim, a ideia chama atenção em um momento no qual fabricantes chinesas ampliam sua atuação no Brasil e pressionam as marcas tradicionais a renovar suas linhas.

Os detalhes do SUV da Fiat com visual renovado

A releitura do SUV da Fiat tem linhas retas, para-lamas destacados, proteções plásticas na parte inferior da carroceria e barras prateadas no teto. Na dianteira, uma faixa escura conecta os faróis e destaca o logotipo da Fiat.

Se destacam a assinatura luminosa e os elementos geométricos, que remetem ao estilo do Grande Panda, enquanto alguns detalhes da carroceria lembram modelos da Jeep.

Já na traseira, as lanternas segmentadas e o acabamento escurecido reforçam a aparência robusta. Ademais, o desenho sugere a possibilidade de aproveitar componentes de outros veículos da Stellantis, grupo que reúne marcas como Fiat, Jeep e Peugeot.

Entretanto, não há informações oficiais sobre dimensões, plataforma ou equipamentos de um eventual modelo de produção.

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