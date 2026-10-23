Gigante Sueca perde R$ 1,27 bilhões e corta 2.500 funcionários

Uma das principais montadoras do setor automobilístico, a Volvo anunciou nesta sexta-feira (23) a demissão de mais 2.500 funcionários após registrar um prejuízo líquido de 5,7 bilhões de coroas suecas, aproximadamente R$ 2,89 bilhões, no terceiro trimestre. O valor contrasta com o lucro de 4,5 bilhões de coroas suecas no mesmo período do ano passado.

As ações da empresa sueca caíram até 30% após a divulgação do resultado. A Volvo também alertou que pode adotar “medidas adicionais”, mas não especificou quais.

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Volvo anuncia corte de 5 bilhões em custos

A montadora é controlada pela Geely, que já havia alertado sobre os lucros no início deste mês. A Volvo afirmou que precisará cortar mais 5 bilhões de coroas suecas, cerca de R$ 2,54 bilhões na cotação atual, em custos.

Após o governo Trump, dos Estados Unidos, revogar as normas destinadas a reduzir as emissões dos veículos, a empresa reavaliou a receita que esperava obter com a venda de créditos regulatórios a concorrentes. Além disso, a Volvo afirma ter sofrido uma queda de quase 50% na receita na China em relação ao ano passado.

No trimestre, a receita recuou 23% na comparação anual, para 66,9 bilhões de coroas suecas (R$ 33,95 bilhões), enquanto a empresa registrou uma saída de caixa de quase 9 bilhões de coroas suecas (R$ 4,57 bilhões).

“Há um mercado baseado em carros globais que são apenas montados localmente. Esse mercado, acredito, ainda não chegou ao fundo do poço. Está caminhando para zero”, disse o presidente-executivo, Håkan Samuelsson.

Ele declarou que o grupo está lançando carros produzidos localmente, com software chinês e uma plataforma de menor custo desenvolvida pela Geely, o que o tornará mais competitivo nos próximos anos.

“Esta é uma queda muito acentuada, e espero que vejamos algum tipo de estabilização, mas não acho que devamos esperar uma melhora real [no futuro imediato]”, comentou Samuelsson, alertando que ainda era cedo demais para descartar medidas adicionais que a empresa talvez precise adotar para reduzir custos.

Outras montadoras também estão reduzindo o quadro de funcionários

Montadoras ocidentais, da Volkswagen e Porsche à BMW e Jaguar Land Rover, estão reduzindo seus quadros de funcionários diante do aumento da concorrência de rivais chinesas, das tarifas dos Estados Unidos e da alta dos custos das matérias-primas provocada pelo conflito no Oriente Médio.

A Volvo, porém, foi particularmente afetada pela queda nas vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in na China e nos Estados Unidos, mesmo após realizar reduções significativas de custos e ampliar as sinergias com o Grupo Geely por meio do compartilhamento de componentes automotivos.